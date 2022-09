Barbón sobre la renuncia de Mallada: "A mí no me pueden quitar desde un despacho de Madrid"

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha recordado que hace cinco años los militantes de su partido lo eligieron en primarias secretario general de la FSA-PSOE y que no fue designado para el cargo "desde un despacho de Madrid", lo que hace imposible que lo puedan "quitar" desde el mismo ámbito.



Barbón se ha referido así, a preguntas de los periodistas, a la crisis abierta en el PP tras la decisión de la dirección nacional del partido de que su presidenta en Asturias, Teresa Mallada, no sea candidata en las elecciones autonómicas, lo que llevó a esta a anunciar que no continuará al frente de esa formación.



Tras mostrar su "respeto" por los procesos internos de otros partidos, el jefe del Ejecutivo ha asegurado que "siempre" preferirá "a un PP fuerte que a una extrema derecha", aunque eso suponga que se recorten las diferencias en número de votos entre ambos partidos.



"Siempre prefiero un PP fuerte, pero no voy a decirles la receta", ha apuntado el dirigente socialista, que ha recordado, no obstante, que actualmente su partido -"en el que los militantes son soberanos y no nos dicen desde Madrid lo que tenemos que hacer"- tiene abiertos dos procesos de primarias en Asturias para elegir a sus candidatos a las alcaldías de Oviedo y Gijón.



Por otra parte, Barbón ha señalado que, tras la primera ronda de reuniones mantenida esta semana con los grupos parlamentarios sobre el presupuesto de 2023, "ahora es el momento de la discreción y del diálogo" para intentar acercar posiciones, dado que Asturias "no puede permitirse" renunciar a unas cuentas públicas de las que depende incrementar las ayudas a la natalidad o a la compra de libros.



El jefe del Ejecutivo ha hecho estas afirmaciones durante la visita que ha realizado a exposición Covadonga a través del arte, que puede verse en la Sala Sabadell Herrero de Oviedo hasta el próximo 6 de noviembre dentro de los actos conmemorativos de la batalla en la que la leyenda sitúa el origen del inicio de la Reconquista. Durante el recorrido ha estado acompañado por el director general de Sabadell Herrero, Pablo Junceda.