Barbón plantea conmemorar el 25 de mayo, el día que la Junta General declaró la guerra a Napoleón

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha señalado este miércoles que su Ejecutivo mantendrá el acto institucional por el 'Día de Asturias' el 8 de septiembre, Día de Covadonga, aunque también se plantea "algún tipo de conmemoración histórica" del 25 de mayo.

Así se ha referido a la posibilidad de atender "reivindicaciones sociales" para recordar desde el Gobierno asturiano la fecha en que, en 1808, la Junta General se proclamó soberana y le declaró la guerra a la Francia de Napoleón.

"Creo que es importante que una comunidad autónoma como la nuestra reivindique su orgullo de historia y la ponga en valor", ha dicho a los medios antes de participar en la inauguración del curso académico en la Universidad de Oviedo junto al rector, Santiago García Granda.

LLAMADA A LA UNIDAD

El presidente del Principado, también ha aprovechado para volver a reclamar a las fuerzas políticas asturianas que huyan de las "fricciones" y del "desgaste" al Gobierno autonómico porque es tiempo de "unidad" y "no se puede bajar la guardia" dado que los datos del epidemiológicos del coronavirus de la comunidad "están empeorando".

"No se debe jugar al partidismo como si la crisis no existiera", insiste Barbón, quien reconoce que todos los gobiernos, incluido el asturiano, han cometido "lógicos errores" como consecuencia del desconocimiento del virus, si bien ha asegurado que no cree que "ninguno haya tenido mala intención".

En esa misma linea, el presidente asturiano ha defendido la gestión de Pedro Sánchez y calificado de "valiente" la decisión del Gobierno central del declarar el estado de alarma, que permitió "controlar" la situación epidemiológica en España y por la que pagó un "peaje político".