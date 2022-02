Barbón compara la pugna entre Ayuso y Casado con la de Cascos y Sergio Marqués

La guerra abierta este jueves en el Partido Popular entre Isabel Díaz Ayuso y Pablo Casado, y los duros cruces de acusaciones entre la presidenta madrileña y el secretario general de la formación, Teodoro López Egea, tienen un antecedente en Asturias: El que hace 24 años enfrentó al entonces secretario general de los populares, Francisco Álvarez Cascos, y el presidente del Principado, Sergio Marqués.

Es, al menos, lo que asegura el actual presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, que no ha dejado pasar la oportunidad de hurgar en la herida de los populares.

A través de sus redes sociales, Barbón recuerda lo ocurrido tras la llegada del PP llegó al gobierno asturiano en 1995: "Ganó las elecciones el PP con 21 diputados. La suma de PSOE e IU sumaban mayoría absoluta, pero ante la falta de acuerdos de la izquierda, gobernó la derecha".

Los problemas llegarían tres años después. "En 1998, el PP comenzó una ofensiva, primero suave, luego intensa, contra su presidente" recuerda Barbón. "Al final acabaron expulsando al presidente Sergio Marqués -hoy ya fallecido- que terminó la legislatura con el apoyo exclusivo de 5 diputados de 45".

No sé cómo definir lo que estamos viviendo en el PP.

Pero aprovecho para recordar algo de historia. Muchas veces leo “en Asturias siempre ha gobernado el PSOE”.

Y no, no es así.

La derecha en Asturias gobernó dos veces. Pero las dos, ciertamente, acabó como acabó. Abro hilo. (1)