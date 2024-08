Barbón no aceptará "ningún sistema de financiación que perjudique Asturias", pero defiende a Illa

Adrián Barbón sigue intentando navegar entre dos aguas en la crisis generada por el pacto fiscal en Cataluña. El presidente asturiano ha vuelto a asegurar este martes que no aceptará ningún cambio en el modelo de financiación que perjudique a Asturias, pero, al mismo tiempo, se niega a criticar abiertamente el pacto alcanzado entre los socialistas catalanes y ERC para crear un nuevo “cupo catalán” y pide calma hasta conocer los detalles.

"El Ministerio todavía no ha hecho la propuesta, ¿no? Y la propia vicepresidenta hace unos días hace unas declaraciones al respecto", apuntaba Barbón a preguntas de los periodistas, señalando que "cuándo nos hagan una propuesta, la analizaremos en detalle"

Además, el presidente asturiano no ahorra elogios para Salvador Illa, asegurando que, con él, ha vuelto el "seny" a la política catalana, recalcando que "se ha visto la normalización, se ha visto que ya no hay discurso bronco" y que se ha pasado la página del independentismo para hablar ahora de un "gobierno del catalanismo progresista, transversal, que intenta representar y unir una sociedad que estaba rota"

Críticas al PP

Barbón pide prudencia para hablar del acuerdo en Cataluña y, además, se desmarca de las iniciativas puestas en marcha por las comunidades gobernadas por el PP a las que no duda en criticar.

"Hay comunidades que le bajan los impuestos a los ricos y luego lo que dejan de recaudar se lo piden al estado", señala el presidente asturiano, que reclama a los populares que, en vez de criticar el pacto catalán, hagan una propuesta de "cómo cree que debe ser el PP el sistema de financiación"

Barbón está convencido de que no serán capaces de ponerse de acuerdo para plantear alternativas, porque "no defiende lo mismo en materia de financiación Galicia que Andalucía, no defiende lo mismo Castilla y León que Valencia, o La Rioja que Baleares. No defienden lo mismo pese a que todos ellas están presididas por el PP. Y no defienden lo mismo porque, cuando se trata de criterios de reparto territorial, unos piden que prime la población sin más y otros pedimos que primen otros ajustes."

El jefe del Ejecutivo insiste en que su posición no se ha movido un ápice y siempre se ha ceñido al acuerdo alcanzado en 2020 en la Junta General del Principado.

“Tenemos muy clara la posición de Asturias en materia de financiación autonómica y además yo siempre he defendido que es necesaria una reforma porque todas las comunidades autónomas están infrafinanciadas para prestar unos servicios de calidad como merecen los ciudadanos”, ha insistido.