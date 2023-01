La Atención Primaria sigue desbordada en Asturias: "No podemos atender toda la demanda"

La situación ya era precaria, pero el aumento de infecciones respiratorias este invierno está llevando a la Atención Primaria asturiana al borde del colapso. "Tenemos un exceso de demanda", asegura Rubén Villa, presidente de la Sociedad Asturiana de Medicina Familiar y Comunitaria (SAMFyC).

"El número de consultas aumenta y las plantillas están raquíticas, sobre todo ahora con las fiestas de Navidad, con lo que a veces no podemos cubrir toda la demanda que nos llega. Hacemos lo que podemos", asegura. El problema, para Villa, es la falta de un filtro previo, un triaje que permita identificar quién debe ser atendido de forma inmediata y quién podría esperar o no necesita consultar con un médico. "No somos capaces de priorizar quién debe ser atendido antes que otro y se producen errores", explica, "se producen retrasos y se te puede escapar, por ejemplo, una neumonía o una persona que debería haber sido atendida hoy y no lo ha sido".

El problema se ve agravado en especialidades como la pediatría, donde la escasez de profesionales es crítica y no parece que vaya a tener solución a corto plazo. "Es muy poco atractivo para los pediatras recién egresados trabajar en Atención Primaria", explica Villa, que reconoce que están desbordados y "hacemos lo que podemos".

En parecidos términos se expresa Antonio Fernández, presidente en Asturias de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen). "Es un día, otro día, otro día...el profesional está cansado", asegura, Fernández, para el que la causa es que "están llegando a las consultas médicas cosas que no son de consulta médica, no existe ningún tipo de filtro".

Además de reclamar más medios y personal, ambos coinciden en la necesidad de un cambio de modelo en la Atención Primaria para "poder ordenar la demanda". "Tenemos que crear un sistema que pueda identificar aquellos pacientes que deban ser atendidos en el día, y aquellas demandas de los usuarios que pueden esperar tres, cuatro o cinco días", explica Villa, "y es lo que todavía no hemos conseguido".