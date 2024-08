Asturias no tiene ningún caso activo de viruela del mono, pero reforzará la vacunación

El Gobierno del Principado reforzará la vacunación contra la viruela del mono ante la alerta internacional decretada por el virus de mpox, ha anunciado este miércoles la Consejería de Salud, que ha precisado que no existen actualmente casos activos en la comunidad.



En declaraciones a los medios de comunicación tras la reunión telemática de la Comisión de Salud Pública celebrada este miércoles, el jefe del Servicio de Vigilancia Epidemiológica del Principado, Mario Margolles, ha detallado que se va a reforzar la vacunación en grupos de riesgo y ha asegurado que Asturias cuenta con dosis necesarias, que se podrían aumentar puesto que España cuenta con un “stock nacional suficiente”.



Ha detallado que constituyen grupos de riesgo los trabajadores humanitarios y sanitarios que vayan a tratar o manejar casos, así como las personas que mantengan prácticas sexuales con posibles enfermos y las que puedan tener un contacto con sangre de animales salvajes en zonas endémicas.



Una de las medidas que se está tomando es “llamar a las personas que solo tienen una dosis” para que reciban la necesaria segunda dosis, la cual se debe administrar 28 días después de la primera, no siendo efectiva la vacunación hasta transcurridos 14 días tras la segunda inyección, por lo que ha aconsejado a las personas que vayan a viajar que planeen la vacunación “con mucha antelación”.



Por ello, ha explicado que a nivel nacional se ha decidido informar a la población general que realice viajes para llevar a cabo la vacunación "si procediera” a través de Sanidad Exterior, competencia que no ostentan las comunidades autónomas, aunque ha apuntado que Gijón dispone de un centro.



Asimismo, ha detallado que en Asturias el último caso de mpox, como se ha rebautizado a la enfermedad, se detectó en diciembre de 2023 y que, durante el anterior brote, la mayoría de contagios se dieron en los dos primeros meses, mientras que posteriormente solo aparecieron puntualmente algunos “casos importados” de otras comunidades autónomas y relacionados con prácticas sexuales de alto riesgo.



En total se contabilizaron 61 casos en el Principado, donde se inyectaron un total de 260 dosis de la vacuna, según el jefe del Servicio de Vigilancia Epidemiológica.

Una mujer con viruela del mono en un campo de refugiados de la República Democrática del CongoEFE/EPA/MOISE KASEREKA





La Comisión de Salud Pública acuerda no vacunar a todos los viajeros

El Ministerio de Sanidad ha comunicado que no se vacunará al 100% de los viajeros que acudan a países con casos de viruela del mono, tal y como se ha acordado este miércoles tras la reunión de la Comisión de Salud Pública en la que se ha analizado con las comunidades la situación del nuevo brote en España.

Así, Sanidad ha informado de que por el momento se está terminado de definir los grupos concretos de viajeros a los que se les ofrecerá la vacuna en función del viaje y las características personales.

Durante el encuentro también se ha acordado que se mantenga la estrategia de vacunación a los grupos de riesgo: personas que realicen prácticas sexuales de riesgo o personas con riesgo ocupacional, como el trabajo en consultas de ITS, que manejen muestras de laboratorio de mpox o que limpien lugares donde se han realizado prácticas sexuales de riesgo.

En este sentido, el Ministerio de Sanidad ha recalcado que "actualmente hay stock de dosis suficientes, además, se puede contar con las que se encuentran en la reserva estratégica".

Tras la reunión, también se mantiene la intención de trabajar en origen con la donación de dosis a los países afectados, que, según Sanidad, es la principal prioridad para el control de la emergencia de salud pública internacional.