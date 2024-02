Asturias se suma a las protestas del campo: tractorada espontánea en Llanes

Los ganaderos asturianos también se están sumando a las tractoradas que este martes arrancaban en toda España en protesta por la situación del campo y contra la nueva Política Agraria Común.

Aunque en Asturias los sindicatos no habían convocado, aún, ninguna marcha, pasadas las once de la mañana una treintena de tractores salía de Llanes camino de Unquera, para reunirse con compañeros de Cantabria e intentar cortar la Autovía del Cantábrico.

"Ahora mismo estamos aquí, en La Franca, y estamos 30 tractores", contaba en COPE Alfonso, uno de los participantes en la marcha, pasadas las dos de la tarde. "Nos juntamos aquí y vamos a ir a Unquera", explicaba, anunciando que "cortaremos el tráfico lo que podamos dando vueltas por las rotondas, porque a la autovía no nos dejan entrar, que ya lo hablamos con los guardias".

Esta movilización ha surgido de forma espontánea, al margen de los sindicatos. Los promotores son un grupo de ganaderos del oriente que se han puesto de acuerdo a través de las redes sociales, como explicaba en COPE Gonzalo Valladares.

"A mí me parecía muy mal que no se hiciera con el resto de España", nos contaba, recalcando que "toda España está movilizándose contra la Unión Europea, que es uno de los grandes problemas que tenemos, no solamente es Barbón" (en referencia al presidente del Principado). La protesta se fraguó en un par de días: "El domingo decidimos que había que intentar juntarse cuantos más mejor".

Audio





Tras esta primera marcha no prevista, para el jueves está convocada una manifestación en Oviedo por los sindicatos URA y USAGA. Quieren llegar a la calle Uría y ya hay apuntados, nos aseguran, más de 250 tractores de toda Asturias.

Además, han solicitado una reunión ese mismo día con el consejero de medio rural para trasladarle sus reivindicaciones. Ya advierten de que "dependiendo de la disposición y compromiso del gobierno de Asturias a cumplir los puntos trasladados el paro será indefinido o no".

Según los convocantes, "Asturias no se puede quedar atrás respecto a otras comunidades respectoa las demandas que el campo está haciendo en toda España y más aun conlos gravísimos problemas que tenemos en nuestra tierra".

También están preparando movilizaciones las tres organizaciones mayoritarias, ASAJA, UCA y COAG, aunque aún no han concretado la fecha. El objetivo, nos aseguran, es realizar una movilización conjunta de todas las comunidades de la cornisa cantábrica.