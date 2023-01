Asturias registra tres ciberataques informáticos cada dos días: ¿están preparadas las empresas para frenarlos?

Asturias contabiliza una media de tres ciberataques informáticos "significativos" cada dos días, según se desprende del informe realizado por la Cátedra Castroalonso de la Universidad de Oviedo.



El estudio, presentado este jueves, destaca que entre el 1 de enero de 2021 y el 5 de octubre de 2022 se han producido 1.108 ciberincidentes, la mayor parte correspondientes a la explotación de una vulnerabilidad conocida, a la infección de un sistema y al acceso no autorizado a información.



El informe, que ha analizado la situación de más de 160 empresas privadas, de la administración regional, de más de 40 ayuntamientos y de la Universidad de Oviedo, constata, además que tres de cada cuatro incidentes tienen una peligrosidad "alta o muy alta", si bien los ciberataques "críticos" no llegan al 1 por ciento.



El análisis refleja, por otro lado, que el número de dispositivos con problemas de seguridad detectados en el Principado entre mayo y agosto de 2022 fue de 19.403.



Esta cifra coloca a la región en lo que podría tildarse de posición media-baja de la tabla del conjunto de comunidades autónomas.



Atendiendo a la distribución por localidades, los datos apuntan a Oviedo, Gijón, Mieres, Pola de Siero, Avilés, Langreo, Noreña, Cangas del Narcea, Luanco y Piedras Blancas, como las diez más afectadas.



No obstante, el director general de Castroalonso, Miguel García Menéndez, ha señalado que hay una "diferencia sustancial" entre los registrados en Oviedo y Gijón, dado que la capital del Principado ha contabilizado más a pesar de contar una población menor.



García ha explicado que el informe demuestra que las empresas cuentan con "cierto grado de madurez" en materia de ciberseguridad, pero aún quedar "mucho por hacer", especialmente las firmas más pequeñas.



"Hay dos tipos de empresas: las que han sido ciberatacadas y las que no saben que lo han sido", ha apuntado tras sostener que existen conciencia sobre los peligros cibernéticos, si bien las compañías más pequeñas suelen sostener que no han sufrido ninguno.



García ha recalcado que dotarse de tecnología es "absolutamente necesario", pero también depende del "comportamiento" de las personas.



"Si la gente se salta los procedimientos, no se va a ningún lado", ha subrayado antes de indicar que uno de los "puntos flacos" es el correo electrónico, por lo que ha pedido "cautela", informa EFE.

CIBERATAQUES

En el documento presentado se recogen tres ciberataques que resultaron relevantes y que trascendieron públicamente. Uno de ellos fue el sufrido por ASAC Comunicaciones/Ayuntamiento de Oviedo, con un secuestro de datos en 2021.

También se refieren a lo ocurrido en el Hospital Universitario Central de Asturias en diciembre de 2021, cuando otro ataque ocasionó el cierre temporal de algunos de los servicios del sector sanitario asturiano. Uno no de ellos fue el servicio de radioterapia, el cual impidió a unos doscientos (200) pacientes oncológicos del HUCA y del Hospital de Jove continuar con su tratamiento. El incidente fue detectado lo suficientemente a tiempo.

El episodio más reciente al que aluden es el del 19 de abril de 2022, cuando un nuevo secuestro de datos puso en jaque al Ayuntamiento de Gijón. La amenaza pareció tener su origen en Europa del Este y el caos generado por el ataque tardó meses en ser superado, informa Europa Press.