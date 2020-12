Asturias pide evitar aglomeraciones y su presidente sale a comprar: "Fui a por libros"

Asturias se ha visto seriamente golpeada por la segunda ola de la pandemia. Después de salir prácticamente indemne de la primera, en el Principado se ha multiplicado el número de casos y fallecimientos y los hospitales han rozado el colapso, con equipamientos provisionales que se han instalado para intentar reducir la presión asistencial.

Parece que lo peor ha pasado, pero los mensajes de prudencia desde el Gobierno regional no cesan. De hecho, el presidente Adrián Barbón es muy activo en redes sociales y suele reiterar sus llamadas al cuidado y la justificación de las restricciones aprobadas por su Ejecutivo. Sin embargo, un tweet le ha jugado una mala pasada al presidente asturiano...

Adrián Barbón mostró su preocupación por las aglomeraciones que se han vivido en los últimos días en las principales ciudades de Asturias: "Ayer salí yo en Oviedo a comprar unos libros y volví muy preocupado de lo que vi. ¿Qué parte de hay que evitar aglomeraciones no entendemos? Se culpaba al cierre perimetral del municipio. Ya no lo hay. Los errores de diciembre los pagaremos en enero", escribió el dirigente socialista en Twitter.

Has hecho lo correcto. Ayer salí yo en Oviedo a comprar unos libros y volví muy preocupado de lo que vi.

¿Qué parte de hay que evitar aglomeraciones no entendemos? Se culpaba al cierre perimetral del municipio. Ya no lo hay.

Los errores de diciembre los pagaremos en enero. — Adrián Barbón �� (@AdrianBarbon) December 12, 2020

Fui a por unos libros, los cogí y pagué y viendo la aglomeración de gente que había por la calle, me fui inmediatamente. Eso es lo que pido: que evitemos las aglomeraciones. — Adrián Barbón �� (@AdrianBarbon) December 12, 2020

Y a los asturianos no les sentó nada bien las palabras de Barbón. "Lo peor de todo es que diciendo que pagaste y marchaste lo das por justificado. ¿Crees que los demás no tienen un “es que”?", "No te engañes, formabas parte de la aglomeración aunque te creas un ser etéreo" o "Pero qué jeta. Esa gente salió a comprar exactamente igual que usted" fueron algunas de las respuestas.

Yo es que directamente si veo que hay aglomeraciones me doy media vuelta, ni entro a por libros o lo que sea... Ahí dando ejemplo. ���� — Miguel ������‍⚕️���� (@miguelpnieto) December 13, 2020

Pues a lo mejor sobraba usted en la calle — pocasbalas (@meencabronan) December 13, 2020

Hay quien, incluso, se ha tomado con humor la situación y ha creado una cuenta que parodia a Adrián Barbón.

IMPORTANTE: Los sábados a las siete es MI hora de salir a comprar por el centro de Oviedo, así que en ese momento evitad salir a la calle, NO quiero volver a casa horrorizado por las aglomeraciones. Un poco de responsabilidad u os encierro a todos. #QuedateEnCasa — Adrián Barbón SIN CENSURA (@AdrianBarbonFk) December 13, 2020

ATENCIÓN: Mañana abre la hostelería para que dejen de quejarse tanto, pero eso NO SIGNIFICA que debamos ir todos en masa. Quiero que me dejéis comerme un cordero a la estaca tranquilo y sin aglomeraciones. Vosotros debéis seguir siendo responsables. #QuedateEnCasa — Adrián Barbón SIN CENSURA (@AdrianBarbonFk) December 13, 2020