Asturias y Galicia ven "urgente" una nueva financiación autonómica sin bilateralidad

Los presidentes de Asturias y de Galicia, Adrián Barbón y Alfonso Rueda, respectivamente, han coincidido este lunes en expresar la "urgencia" de una nueva financiación autonómica que cuente con más recursos y que no debe pasar por acuerdos bilaterales.



Así lo han subrayado ambos mandatarios durante su participación en la quinta edición de los "Encuentros del Eo", donde han hablado de los principales retos y problemas comunes que afectan a ambas comunidades autónomas.



Barbón, del PSOE, y Rueda, del PP, han defendido un sistema que prime el coste de la prestación de los servicios públicos y tenga en cuenta criterios como la dispersión y el envejecimiento de la población.



Para el jefe del Ejecutivo gallego, es "cada vez más urgente" que se afronte un debate que es "incómodo" y "nunca dejará a satisfecho a todo el mundo".



En este sentido, ha rechazado "cualquier negociación bilateral", puesto que sería "mortal de necesidad" para los intereses de regiones como Galicia y Asturias.



Así, ha recalcado la importancia de que ambas comunidades se mantengan "unidas" en sus reivindicaciones ante el Gobierno central, dado que, de este modo, "será más difícil la bilateralidad".



Barbón ha vaticinado que "habrá diálogos bilaterales", pero ha remarcado que "lo que no puede haber son acuerdos bilaterales" en una hipotética reforma del modelo de financiación que "necesita más recursos".



"No habrá reforma si no se parte de la premisa de que el Gobierno tiene que poner más dinero", ha recalcado el presidente asturiano, antes de insistir en que las demandas de las dos comunidades "van ganando fuerza" al sumarse más regiones a sus planteamientos.



En el encuentro, ambos presidentes se han referido a la elaboración de los presupuestos regionales del próximo año, para los que no disponen aún de las cantidades de las transferencias que recibirán del Estado.



En este sentido, Rueda ha dicho que para hacer unas cuentas "realistas" la Xunta "necesita saber de lo que va a disponer", si bien ha comentado que la comunidad "debería" recibir unas "buenas cifras".



"Haremos un presupuesto conservador, pero optimista", ha dicho tras precisar que el objetivo es "blindar" todo lo relativo a los servicios públicos.



En la misma línea se ha expresado Barbón, quien ha recalcado que para elaborar las cuentas "con rigor" se necesitan "cifras reales", tras destacar que el Gobierno de España "ha ido incrementando" las entregas a cuenta.