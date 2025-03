Así van a vivir seis vecinos de un pueblo de montaña de Asturias que han decidido quedarse tras el cierre del funicular de Bulnes

Hubo un tiempo en el que la única forma de llegar a Bulnes era recorrer a pie o en burro los algo más de 2 kilómetros que hay por la canal del Texu, un impresionante desfiladero que asciende hasta ese pequeño pueblo enclavado en los Picos de Europa, en el concejo de Cabrales. Aquella subida y bajada con las alforjas llenas de víveres quedó prácticamente en desuso cuando el 17 de septiembre de 2021 fue inaugurado el funicular que reducía a diez minutos el trayecto desde Bulnes a Poncebos. Ahora los pocos vecinos que viven en lo alto de la montaña tienen que volver a caminar durante una hora para subir o bajar del pueblo. Son una treintena los que están censados, pero solo nueve residen todo el año. Tres han decidido cerrar sus negocios y marchar y los otros seis ya han hecho acopio de víveres para no tener que subir y bajar caminando más de la cuenta.

UNA CAMINATA DE UNA HORA

Pilar Traviesa es propietaria de los Apartamentos Turísticos Caprichu de Bulnes. No los va a cerrar durante el tiempo que duren las obras porque los obreros que van a hacer las mejoras en el funicular se van a quedar alojados en su establecimiento. Ella tendrá que subir cada dos o tres días para encargarse de la limpieza y el mantenimiento de las habitaciones. Y no hay más alternativa que recorrer a pie el camino montañoso de cuatro kilómetros que conduce a Bulnes porque no existe carretera. “Si llueve me pongo el chubasquero y en la mochila meto la compra para ascender, yo llevo todo ahí”, ha explicado en COPE esta empresaria hotelera que ya sabía cómo eran las comunicaciones de Bulnes antes de abrir su negocio y "es lo que hay”.

El funicular de Bulnes fue inaugurado el 17 de septiembre de 2001. Ese día cambió la vida para los vecinos pero, sobre todo, para los muchos turistas que quieren conocer el pueblo y prefieren ahorrarse la caminata por la canal del Texu. “Cada vez viene más gente, sobre todo, después de la pandemia”, explica Pilar Traviesa.

El Caprichu de Bulnes Naranjo de Bulnes, Picos de Europa

CERRADO HASTA EL 6 DE ABRIL

Vecinos y turistas podrán volver a subir al funicular el 6 de abril. En el mes que va a estar parado será renovado su sistema de control eléctrico para "mantener los más altos estándares de seguridad y calidad del servicio", según informa el Gobierno de Asturias.

La actuación incluye la sustitución de los armarios de mando y seguridad en la estación motriz, la estación inferior y los dos vehículos. Además, será colocada una nueva unidad de potencia del accionamiento eléctrico y reemplazados los paneles de control en estaciones y los frenos del accionamiento. También se instalará un sistema de diagnóstico remoto y se renovará todo el cableado de potencia de las estaciones, así como la fibra óptica para el sistema de comunicaciones. La inversión prevista es de 1,6 millones de euros.

El funicular de Bulnes fue utilizado en 2024 por 190.031 personas, lo que representa un incremento de 28.034 en comparación con el año anterior. Desde su inauguración en 2001, ha transportado a un total de 2.538.684 pasajeros.