Así funciona la estafa que se extiende por España y te puede afectar si tienes chimenea: precios irresistibles y venta a través del teléfono móvil

Los pellets son pequeños cilindros, totalmente naturales, considerados como biomasa, ya que se elaboran a partir de serrín natural prensado, sin ningún otro aditivo. Sus beneficios, además, también afectan al medio ambiente, ya que no contaminan ni son tóxicos; y son muy caloríficos.

Por todo ello, han ido ganando peso entre los que calientan su hogar con fuego. Las chimeneas de pellets han ido a más; y también han ido incorporándose al mercado empresas productoras y comercializadoras de pellets. Y a mayor cifra de negocio, más oportunidad de delinquir ven los malhechores.

La Guardia Civil investiga la creación, en toda España, de más de medio centenar de páginas falsas, que emulan las de empresas del sector, para estafar a los compradores. El gancho es muy simple: ofertas irresistibles, limitación de los pedidos al teléfono móvil y pago por adelantado. Tras completar la transacción, 'si te he visto no me acuerdo'.

Hay una empresa en el Principado que ha sido víctima -como herramienta- de la estafa, según La Nueva España. Es Pellets Asturias, ubicada en La Curiscada, en el concejo de Tineo. Los timadores han usurpado su imagen corporativa y han clonado su página web; aunque limitando su contacto al número del teléfono móvil a través del que se ejecutaba la falsa venta; que desaparecía tras la operación.

Pellets, a mitad de precio

Este tipo de estafa no es nueva. Ha habido casos en el último año y medio; y Pellets Asturias ya viene advirtiendo a sus clientes, a través de un mensaje en la página web, de que planteasen "un pago contra reembolso o cualquier otra fórmula" que les asegure la entrega de la mercancía.

También es conveniente no fiarse de precios excesivamente bajos. Los timadores ofrecían un palé de 72 sacos de pellets (1.080 kilos) por menos de 200 euros, cuando el coste habitual puede llegar a los 400. Al parecer, hay una decena de falsas empresas de este tipo en Asturias; pero nueve de ellas han sido ya clausuradas.