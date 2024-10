Así está afectando la huelga del transporte a Asturias: 100% de seguimiento, pocos buses y mucho tiempo de espera

La huelga del sector del transporte convocada, para este lunes, en toda España, está teniendo una especial incidencia en Asturias, donde está teniendo un seguimiento del 100%, tanto en el transporte interurbano como en el urbano de las principales ciudades. Las colas de los pasajeros esperando en estaciones y marquesina ha sido la imagen más repetida, en el Principado, este lunes.

Los conductores han parado para pedir la jubilación anticipada a los 60 años; y solo han cubierto los servicios mínimos estipulados por los ayuntamientos en los que ha habido huelga y por el Principado, en el transporte de pasajeros interurbano: entre el 20 y el 25% de los servicios regulares; y el 100% en el transporte escolar y de trabajadores que no coincidan con las líneas habituales.

Manuel, que habitualmente realiza la ruta entre Gijón y el aeropuerto con la empresa ALSA, ha defendido en COPE que "no es normal que, con 67 años, estemos trabajando, cuando se sabe que perdemos audición y vista y tenemos problemas de espalda". Además, añade que no entiende que, "si hablamos de seguridad, no es normal que estemos conduciendo a los 67 años".

Son reivindicaciones que entienden los usuarios. Se han mostrado comprensivos con la huelga; y hay quien, incluso, se lo ha tomado con humor. Es el caso de Lucía. Le ha tocado esperar para coger su bus desde Gijón a Villaviciosa: "Fui a desayunar y todo porque llevo esperando una hora; y no sé cuándo va a salir el autobús". Ante la escasez de buses, los taxis y los trenes de Cercanías han notado una afluencia superior a la de cualquier otro día.

En Oviedo, las zonas más afectadas han sido San Lázaro y La Corredoria, el barrio más poblado de la capital asturiana; aunque los usuarios habituales del autobús urbano (TUA) han sufrido esperas más grandes de las habituales y cancelaciones de líneas.

En Gijón, solo han recorrido la ciudad una docena de buses de EMTUSA para sendas líneas: las más importantes del servicio municipal de transporte urbano. Con ello, las demoras ha sobrepasado los 60 minutos, y en hora punta, algunas personas se han quedado con las ganas de subir al autobús porque ya iba lleno.