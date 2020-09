Arranca el curso académico en la Universidad de Oviedo

El Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo ha sido escenario, como cada año, del acto que supone el arranque del curso en la instituciòn académica. Un comienzo de curso, dice el rector Santiago García Granda que será "normal", aunque también un poco "irregular" porque cada facultad tiene que adaptarse a sus propios recursos, con lo que el arranque no va a ser igual en todos los centros. Santiago García Granda señala, no obstante, que "venimos trabajando desde finales del pasado curso en un protocolo elaborado siempre bajo la tutela de la Consejería de Salud. Por otro lado, ha vuelto a incidir en que "es una pena que no podamos disponer del Palacio de Congresos y del Auditorio Príncipe Felipe para acondicionar espacios en caso de necesidad, pero entendemos que el Ayuntamiento hizo todo lo que pudo, y esos espacios no están, de momento, en las condiciones óptimas". Granda señala que utilizarán los espacios que les brinda Caja Rural. Al acto ha acudido el presidente del Principado, Adrián Barbón, que ha incidido en que "la Universidad tiene que seguir adelante y hacerlo en las mejores condiciones". Mensaje también del jefe del Ejecutivo asturiano a las familas; "el riesgo cero no existe, pero todas las decisiones que se adoptan es pensando en la salud pública". Barbón insiste en la importancia de no bajar la guardia, porque asegura, lasituación está empeorando en Asturias, aún siendo de las comunidades autónomas que mejores cifras presenta en cuanto a contagios e ingresos hospitalarios. También ha lanzado un mensaje de unidad a las distintas fuerzas políticas, dejando de un lado las fricciones, el desgaste y el aplauso fácil. Por último, ha defendido la gestión que el Gobierno de Sánchez ha hecho de la pandemia, asegurando que "decretar el estado de alarma fue una decisión valiente porque de no ser así no hubiéramos logrado lo conseguido hasta el momento".