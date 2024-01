ArcelorMittal baraja apagar un horno alto en Asturias si no mejora la demanda

La dirección de la multinacional siderúrgica ArcelorMittal baraja apagar uno de los hornos altos de la factoría Gijóndebido a la situación del mercado y la baja demanda, aunque se trata de una decisión que "todavía no está tomada".



La posibilidad de parar un horno alto se ha planteado este jueves en el transcurso de un encuentro con 600 mandos de la compañía. La medida está contemplada en la planificación de este año debido a la situación del mercado, pero desde la empresa aseguran no es una decisión aún tomada, y la dirección ha planteado la necesidad de estar preparados para parar si las condiciones de mercado no mejoran en las próximas fechas.



La siderúrgica evalúa la situación del mercado de manera permanente y la decisión de parar no está tomada aún, han insistido las mismas fuentes.

Malestar sindical ante la posible parada

Los comités de empresa de ArcelorMittal de Gijón, Avilés y Aboño han expresado este jueves su malestar por la falta de información ante la posibilidad de que la compañía prescinda del horno alto A de Gijón a partir del 1 de abril.



Los representantes sindicales han celebrado una reunión en La Toba con la Dirección de Relaciones Laborales de ArcelorMittal en la que han sido informados de que, con los datos de producción que maneja a día de hoy la empresa, la previsión presupuestaria para el año 2024 se realiza con un solo Horno Alto en funcionamiento a partir del 1 de abril.



La parte social ha trasladado su malestar por la falta de información sobre una comunicación “de tanto calado”, que afectaría tanto a las producciones como al empleo en las plantas de ArcelorMittal en Asturias.

Los tres comités de empresa han exigido una reunión, “a la mayor brevedad”, en la que se informe debidamente de los datos en los que se ha basado el grupo para elaborar esta previsión, han indicado en un comunicado conjunto.

La parada de un horno se sumaría a la prórroga del ERTE

La dirección de ArcelorMittal en España propuso el pasado mes de diciembre a la representación de los trabajadores la prórroga de la vigencia del Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) ante la persistencia de las causas productivas que motivaron su firma a principios de octubre.



Una vez finalizado el período de consultas entre la dirección y la comisión negociadora del ERTE y ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo, la compañía expresó su decisión de prorrogar el expediente por un período de doce meses desde el pasado 1 de enero, y con las mismas condiciones, porcentajes de suspensión y garantías que se acordaron.



ArcelorMittal justificó la decisión ante "la situación de baja demanda y alto número de importaciones de productores de fuera de la Unión Europea".



La medida afecta a las plantas de Asturias, Sagunto (Valencia), Etxebarri (Vizcaya) y Lesaka (Navarra), con un total de unas 7.000 personas en plantilla, más de 5.000 de ellos en Asturias, además de otros puntos de distribución de productos.



En dicho ERTE, la empresa garantiza a cada empleado afectado por la aplicación del expediente el 90 por ciento de las retribuciones brutas que le corresponderían trabajando en su jornada ordinaria, así como la totalidad de las pagas extraordinarias y el disfrute íntegro de los días de vacaciones.