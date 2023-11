Arcelor aprueba la descarbonización de sus plantas en Gante y Dunkerque, Asturias sigue esperando

El futuro de la principal industria asturiana, ArcelorMittal, vuelve a estar rodeado de incertidumbres. El comité de inversiones de la multinacional siderúrgica acaba de dar luz verde a los proyectos de descarbonización de sus factorías en Gante y Dunkerque, mientras el de las plantas asturianas sigue atascado.

Y eso que los planes de la planta belga y francesa, incluso el que ya está en obras en Canadá, se presentaron después del asturiano. En julio de 2021, lo anunciaba triunfal Pedro Sánchez en la factoría de Arcelor en Gijón, junto al presidente de la multinacional, Lakshmi Mittal. "Va a convertir a Asturias, no en un polo nacional, no en un polo europeo, ¿por qué no decirlo? Puede ser un polo mundial", aseguraba el presidente.

Más de dos años después, la acería híbrida con horno eléctrico es el único proyecto aprobado, pero sigue pendiente de un acuerdo con los trabajadores para ejecutarla. La planta de reducción directa de hierro (DRI por sus siglas en inglés), que debería de sustituir a los actuales hornos altos, ni tan siquiera ha sido aprobada por el comité de inversiones de la empresa.

Y es que, pese a que Bruselas ya autorizó a dar una ayuda de 450 millones de euros, las negociaciones entre el gobierno y la empresa en torno a las condiciones aún no están cerradas.

En Gante, la ayuda autorizada por la Unión Europea es de 280 millones y en Dunkerque de 850. En ambos casos, el acuerdo con los gobiernos belga y francés parece haber resultado más fácil de cerrar.

Así las cosas, no es de extrañar que los trabajadores reconozcan estar preocupados y vuelvan a reclamar que se desatasque el proyecto.

"En España fue donde primera vez se presentó el proyecto de descarbonización y no está definido todavía", recuerda Raúl Cueto, secretario general de la sección sindical de UGT de la planta de Avilés, reiterando la exigencia a la empresa para "que se decida ya, porque las ayudas y el dinero ya está disponible para hacer la inversión importante., el DRI, que tiene que definirse y despejar el futuro de la plantilla".

Cueto tiene claro que el futuro pasa por la descarbonización, "por el horno híbrido de Gijón, posteriormente también en Avilés y hacer un DRI para ir descarbonizando las plantas y reducir las emisiones".

La empresa asegura que no ha renunciado a ninguna de las inversiones previstas, pero, de momento, habrá que seguir esperando.