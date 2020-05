Arcelor advierte: Si no hay acuerdo sobre el ERTE podría cerrar el segundo horno alto de Gijón

Los Comités de Empresa de las factorías asturianas de Arcelor Mittal han decidido desconvocar las movilizaciones previstas para los días 20, 22 y 23, para dar tiempo a seguir negociando con la empresa el nuevo Expediente de Regulación Temporal de Empleo.

Este lunes tuvo lugar una nueva reunión que se prolongó hasta altas horas de la madrugada y finalizó con un acercamiento de posturas: Los sindicatos rebajaron sus peticiones al 80 % del salario más el 100% de extras y vacaciones. La empresa ofrece el 75 % del salario, renuncia a los despidos y el cierre de instalaciones, además de reactivar las inversiones que iba a paralizar. Desde CCOO, José Manuel Castro espera poder llegar a un acuerdo: “Las dos partes han hecho esfuerzos, tanto la parte social como la empresarial, y queda, por tanto, rematarlo”

Sobre la negociación pesa la difícil situación de la multinacional siderúrgica, que incluso ha advertido de la posibilidad de parar el segundo horno alto de la planta de Gijón si no hay acuerdo. Hasta hace poco, se daba por hecho que Arcelor iba a cerrar el segundo horno alto de su planta de Fos-sur-Mer, en Francia, pero ha dado marcha atrás, no porque la situación haya mejorado sino para volver a evaluar en que planta sería más rentable el cierre. “Advierten que eso podría ponernos a nosotros en el disparadero”, indica Castro, para el que “ese riesgo siempre esta ahí”, aunque no tiene muy claro si “es una amenaza o forma parte de la estrategia negociadora de la empresa.

ArcelorMittal ha declinado hacer comentarios sobre la posibilidad de nuevos cierres, apelando a que la negociación con los sindicatos sigue abierta. Las partes se han dado tiempo para estudiar sus respectivas ofertas antes de volver a reunirse.