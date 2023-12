Aprobada la mayor subida de peajes en 20 años: así quedan las tarifas del Huerna a partir del lunes

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha resuelto la actualización de los peajes de las autopistas de titularidad estatal bajo concesión administrativa para 2024. Así, a partir del próximo lunes, 1 de enero, las tarifas subirán entre un 5% y un 6,65%, en función de las condiciones específicas de cada concesión.

En el caso de la AP- 66, entre Asturias y León, la subida será del 5%. A la espera de que la empresa concesionaria, AUCALSA, publique las nuevas tarifas definitivos, el precio del recorrido entre Campomanes y León para los vehículos ligeros, sin bonificaciones, se incrementará en 72 céntimos, pasando de los 14,30 euros actuales a más de 15.

En el caso de coches con remolque y vehículos pesados de hasta tres ejes, el incremento es de 78 céntimos, con lo que pasará de 15,55 a más de 16,30 euros

Y para autocares y camiones de cuatro ejes y más, la subida ronda el euro, con lo que el precio final pasará de los 19,90 euros actuales a casi 21.

El incremento autorizado es un punto superior al de este 2023 y la mayor subida en 20 años. Desde el Ministerio aclaran que con ella se atiende al crecimiento del índice de precios al consumo y, también, se empieza a compensar la limitación impuesta para este año

El año pasado se habilitó una subvención para mitigar los efectos de la alta inflación, ya que se debería haber aplicado una subida de entre el 8,4% y el 9,5%, y se estableció la obligación de eliminar dicha subvención a finales de 2026, es decir, de irla repercutiendo al usuario de forma escalonada en el plazo de tres años, así como, por tanto, de dotar las partidas presupuestarias necesarias para ello.

Desde Transportes aseguran que "hay que tener en cuenta que la subida de tarifas es acumulativa, de ahí la necesidad de repercutir nuevamente al usuario la diferencia que no abonó en 2023, aunque poco a poco, para que pueda ser asumida en mejores condiciones por los ciudadanos. De no continuar en 2024 con las subvenciones ya previstas, el alza de los peajes habría superado el 8,5%".

Los conductores del Principado, que tendrán que afrontar este incremento en 2024, están indignados e irritados y creen que “ya es bastantecaro”. Para muchos conductores “viajar a Madrid se convierte un una ruina”