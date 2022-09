Ana González no participará en las primarias del PSOE gijonés

Ana González no optará a la reelección como alcaldesa de Gijón. Ha confirmado, este viernes, que no se presentará a las elecciones primarias en el PSOE, después de que más de la mitad de la militancia de la Agrupación Socialista de Gijón, la más grande de Asturias, haya firmado para evitar que ella fuese la cabeza de lista en las municipales del próximo mes de mayo.

"He perdido", ha reconocido Ana González, que ha estado acompañada de los concejales afines a su figura. Los críticos, miembros de la actual directiva de la Agrupación (Ramón Tuero o Marina Pineda), no han estado. Ha explicado la regidora que ya ha trasladado su decisión a Adrián Barbón, aunque no al secretario general del PSOE gijonés, Monchu García.

Habrá ampliación.