Ana González cree que Gijón mantendrá una semana más las restricciones frente al Covid-19

La alcaldesa de Gijón, Ana González, ha afirmado este lunes que está “claro” que Gijón tendrá que mantener las restricciones para frenar la pandemia una semana más después de cumplir el periodo de catorce días ya comprometido.

“Lo que está claro es que una semana al cumplir los 14 días vamos a tener que estar”, ha afirmado la alcaldesa, que no ha visto prudente valorar si las medidas de restricción por estar en situación 4+ han tenido efecto.

González, que ha afirmado que la situación sigue siendo “dura y problemática” no solo en Gijón, ha señalado que hay un aviso de que la ciudad no está logrando una disminución de casos tras adoptar las últimas medidas restrictivas, a pesar de que no está en el mismo nivel que Castrillón o Avilés.

LA ALCALDESA DE GIJÓN LANZA UN MENSAJE DE CALMA E INVITA A NO BAJAR LA GUARDIA CONTRA EL COVID-19

La alcaldesa ha llamado a mantener la calma, aunque ha apuntado que a Gijón le puede pasar lo mismo que en otros concejos donde se están decretando medidas más duras.

“Espero que no, pero soy consciente de que podría ocurrir”, ha indicado la regidora, que ha explicado que ayer le trasladaron que no había datos precisos de Gijón por la geolocalización de los casos, por lo que ha pedido esperar.

LAS AYUDAS A HOSTELEROS NO SOLO DEPENDEN DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

Preguntada por las ayudas a hosteleros ha afirmado que hay dos administraciones con “mayor capacidad y responsabilidad” que el Ayuntamiento que “tienen que actuar” y ha preguntado a quién quitará el dinero el consistorio si quieren que se dedique a este fin, porque ya ha hecho un “importantísimo” esfuerzo económico.