Alsa denuncia ataques vandálicos a buses y máquinas de billetes

La empresa de transporte de viajeros Alsa ha denunciado este viernes que en las últimas 24 horas se han producido actos vandálicos como el pinchazo de las ruedas del coche particular de una de las conductoras de la compañía que no ha secundado la huelga convocada por CCOO y CSI en Asturias.



CCOO y CSI, que entre otras cuestiones piden la finalización de los ERTE y la reapertura de taquillas, han convocado una nueva jornada de paros el 11 de octubre y advierten de que a partir del 13 de octubre la huelga podría ser indefinida.



La conductora afectada encontró su vehículo particular con las ruedas pinchadas al ir a recogerlo al aparcamiento de la estación de Oviedo para regresar a casa tras finalizar su servicio, ha informado la compañía en un comunicado.



Por otra parte, el autobús que cubrió el trayecto Gijón-Villaviciosa a las 17:00 horas de ayer fue atacado en la luna delantera con un objeto contundente a las 17:10 horas a la altura del camping de Deva cuando estaba circulando con pasajeros a bordo.



Además, varias máquinas expendedoras de billetes en la estación de Alsa en Gijón han sufrido ataques vandálicos.



La compañía sostiene que los servicios de Asturias mantienen una “elevada normalidad” porque además de circular los servicios mínimos, también circulan el 90% de los servicios regionales y el 68% de los nacionales.



En su opinión, la huelga se ha instalado en un seguimiento “minoritario” que se plasma en que hoy ha sido secundada por 25 de los 743 empleados.



Alsa sostiene que la huelga “carece de sentido”, ya que la compañía mantiene su compromiso con el empleo de calidad y en Asturias mantiene un 1% en ERTE de las 750 personas llamadas a la huelga pese a la pérdida del 25% de viajeros respecto al inicio de la pandemia.



La compañía de transporte considera que “ni es el momento ni existe causa alguna” que justifique esta convocatoria y que en este momento de camino hacia la normalidad post covid-19 es momento de “trabajar todos unidos y colaborar” y no convocar huelgas.