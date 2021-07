Alivio en Llanes por el cambio de criterio del Principado

Llanes, que desde primera hora de hoy se encuentra en nivel de riesgo 4+ por la alta incidencia de casos de coronavirus en el municipio, dejará de estarlo a medianoche dado que las autoridades sanitarias han acordado que ahora se vincule esa alerta a que la presión asistencial por covid en los hospitales alcance un nivel medio de riesgo.



Éste nivel se fija cuando un 5 por ciento de las camas de hospitalización están ocupadas por pacientes covid y un 10 por ciento de las de críticos, porcentajes muy alejados de los que los que actualmente se dan en la red hospitalaria del Principado, que son del 1,8 y del 3,7 por ciento, respectivamente.



Según el jefe de Alertas y Emergencias Sanitarias covid de Asturias, Miguel Prieto, para que se alcance el nivel medio debería haber ingresados unos 150 pacientes en planta y unos 25 en UCI, pero en la actualidad la media ronda los 50 y los 11, respectivamente.



Este cambio se ha decidido dada las peculiaridades de esta nueva onda epidémica, caracterizada por el desequilibrio que hay entre el número de contagios y la carga de enfermedad



A partir de mañana, una vez se publique la resolución con este cambio, en los concejos de más de 10.000 habitantes no sólo se tendrá en cuenta que hayan tenido durante tres días consecutivos una incidencia superior a los 325 casos por cada cien mil habitantes, sino también la presión hospitalaria existente.



Con este nuevo baremo, ningún municipio asturiano está en riesgo de ser declarado 4plus, aunque Prieto ha destacado que sí hay una transmisión "más elevada en Llanes, Villaviciosa, Carreño, Gijón y, en general, los municipios costeros con claro impacto del turismo y de las vacaciones".



Tras recordar que no hay estado de alarma y que en verano se incrementa mucho la movilidad y el turismo, el director general de Salud, Rafael Cofiño, ha insistido en que hay que tomar "medidas transversales" que afecten al conjunto del Principado, como el posible cierre del interior del ocio nocturno, que podrán complementarse con la declaración del 4+ en casos muy determinados y de máximo riesgo, ya que se plantea como una herramienta muy selectiva.



"Que Llanes no entre en el 4+ no significa que no esté en riesgo alto y que no se siga trabajando en las medidas puestas en marcha para intensificar la protección, vigilancia y lanzar mensajes de salud a los más jóvenes", ha advertido Cofiño, que ha incidido en que se va a trabajar de forma intensiva con los municipios que estén en esa situación de riesgo.



Las medidas restrictivas que lleva aparejadas, como la posibilidad de establecer cierres perimetrales, reducir aforos, limitar horarios o cerrar actividades, siguen estando vigentes si bien no supone que vayan a ser aplicadas en su integridad en el caso de que un municipio se sitúe en el nivel máximo de alerta. EFE