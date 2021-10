Adrián Pumares niega pactos "en la trastienda" sobre el bable: "La propuesta se hace con luz y taquígrafos"

Con un solo diputado, Foro Asturias ha conseguido convertirse en el centro del debate sobre el estado de la región con su propuesta para sacar adelante la reforma del Estatuto de Autonomía y la oficialidad del asturiano.

Adrián Pumares, cuyo voto es imprescindible para sumar los 27 necesarios para aprobarla, dejaba claras sus condiciones: La principal, que se garantice la voluntariedad en el uso de la llingua, pero, también, que la reforma del estatuto este acompañada de otras medidas, como una ley de impulso demográfico, nuevas bonificaciones en el impuesto de sucesiones y ayudas directas a la natalidad.

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ya ha agradecido a Pumares que aclare sus condiciones y se ha comprometido a dar una respuesta en los próximos días. Sin embargo, ya han surgido voces que acusan al portavoz de Foro de haber pactado o negociado con los socialistas su intervención, algo que éste niega con rotundidad.

En declaraciones a COPE Asturias, Adrián Pumares, asegura que "eso es una absoluta barbaridad, es un intento de desprestigiar a la clase política". Insiste en que han estado trabajando mucho en su propuesta y la han presentado en la cámara "con luz y taquígrafos", "Si se hubiera hecho de otra manera", apunta Pumares, "se diría que lo hacemos en reuniones discretas o secretas y alejados de los focos, como no lo hicimos así, la excusa tiene que ser otra", y remarca: "Mire, ya no me molesta. Demostramos que Foro Asturias es un partido útil".

Pumares también niega que Foro haya traicionado a sus votantes, como aseguran sus detractores. Recuerda que "desde el año 2011 en que Foro Asturias se fundó, lleva diciendo lo mismo. Apostamos por un modelo de oficialidad que incluya la voluntariedad, la libertad en el uso y la no obligatoriedad".

Una "oficialidad amable" que Adrián Pumares ve claramente posible. Su desarrollo, en cualquier caso, dependerá de las negociaciones que tendrán lugar en las próximas semanas si, finalmente, el resto de partidos que impulsa la reforma, PSOE, Podemos e Izquierda Unida, aceptan las condiciones de Foro. "La pelota está ahora en su tejado", recuerda Pumares.

