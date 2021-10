Adrián Barbón, en COPE: "No cabe un referéndum sobre el bable"

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha estado este viernes en Herrera en COPE Asturias, en el marco de la celebración de los Premios Princesa de Asturias 2021. El jefe del Ejecutivo asturiano ha celebrado "un paso más" hacia la normalidad: "Los premios son un símbolo de que estamos arrinconando a la pandemia".

"Es un día importante porque se pone a Asturias en el mapa", destaca el presidente regional, que valora que "después de meses en los que se ha hablado de nosotros por el coronavirus, por estar en el 'top 10' de la vacunación, está bien que se hable de algo festivo como son estos Premios Princesa".

La entrega de los Premios llega en plena polémica por la reforma del Estatuto de Autonomía y la oficialidad del asturiano. No comparte Barbón la propuesta del expresidente Rodríguez-Vigil de someter el cambio a referéndum: "No cabe un referéndum sobre el bable. Si la oficialidad sale adelante, no será por un voto, sino por 27; una mayoría ultra-reforzada que es, además, la que quisieron los padres del Estatuto para su reforma".

La oficialidad del bable se ha colado entre otras polémicas como la de los peajes. Barbón rechaza la propuesta del Gobierno de España de aplicar un peaje por uso de autovías: "Nosotros ya tenemos el peaje del Huerna, que más que un peaje es un castigo. Teniendo una prórroga hasta 2050, no pretenderán encima cargarnos con peajes interiores".

Además, entiende que los transportistas pidan mayores bonificaciones: "Es normal. Yo también pido más dinero; pero las partidas han aumentado. Y no me importa tanto la partida que figura en los presupuestos; sino que, si se agota, se puede ampliar. No me importa que haya partidas y que no se ejecuten luego; sino que, si fijamos criterios de bonificación, se cumplan".

Sobre la recuperación económica, el presidente del Principado valora que "es un hecho": "Asturias está liderando el incremento de producción industrial", advierte Barbón, aunque reconoce que "hay nubarrones negros, como el precio de la energía". El jefe del ejecutivo autonómico resta responsabilidad a comunidades y Gobierno central y apunta a Bruselas: "Si Europa no controla la fijación de precios para evitar la especulación, tenemos un problema", ha zanjado Barbón.