Los accidentes de tráfico y un problema a abordar: la atención psicológica a los heridos

Las consecuencias de los accidentes de tráfico siempre se resumen en las heridas o lesiones en las que acaban para los integrantes de los vehículos implicados, pero hay más consecuencias. Como es el caso de los impactos psicológicos. El Colegio de Psicólogos de Asturias acaba de elaborar una guía de intervención inmediata en este tipo de accidentes. Para que los que primero llegan al lugar del accidente (bomberos, emergencias o Guardia Civil) sepan como tratar con las víctimas. Natalia Lorenzo, una de las psicólogas que ha elaborado esa guía, lo explica así en COPE Asturias: “Como la primera asistencia sanitaria es preventiva para que las lesiones no tengan mayor alcance, la primera asistencia psicológica es también preventiva para reducir secuelas psicológicas. Trastornos post traumáticos, trastornos ansiosos, miedo a seguir conduciendo...”.

Es clave la empatía a la hora de tratar con la víctima. En un momento de crisis y de agobio para el que acaba de tener un accidente grave, explica Natalia Lorenzo cómo son las claves a la hora de actuar: “Escuchar lo que tenga que contar, cómo ha sido el accidente, dejar a la víctima que ventile sus emociones, que pueda expresar lo que siente... Empatizar con la víctima. A veces cuesta a los profesionales comprender a la persona que acaba de tener un accidente de tráfico”.

OTROS MOMENTOS DE LA INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA

Pero la labor psicológica no se dirige solo al momento del accidente. La guía que el COPPA va orientada a ese momento, pero los hilos también llegan más allá si se habla de tráfico y seguridad vial. Por ejemplo a los cursos de recuperación de puntos. Cuando un conductor pierde todos los puntos del carnet tiene que hacer un curso de recuperación total. En ellos hay una hora obligatoria de intervención psicológica por un profesional. En noviembre llegará un cambio legislativo que ampliará esa intervención en los cursos de una hora a cuatro y en la que aparecerá también en el caso de los cursos de recuperación parcial de puntos.

Uno de los psicólogos encargado de dar formación en esos cursos es Rafael García, que explica la reflexión que se suele encontrar entre los conductores: “Generalmente el conductor sabe de sobra cuando está cometiendo una infracción. Si vas con el móvil o conduciendo a 180 sabes que lo estás haciendo mal. La gente tiene el criterio de que mientras no le pillen, sigue arriesgando. Entonces intentamos actuar buscando el cambio de actitudes para cambiar ese pensamiento”. No es que los conductores no sepan el código de señales. “El resumen es que es una cuestión de educación y de respeto. La gente sabe manejar y sabe las señales. Pero sigue arriesgando. Ahí es donde queremos actuar, en ese cambio de actitudes”.

COPE Asturias La intervención psicológica también llega a los cursos de recuperación de puntos del carnet

EL CASO DE EDUARDO LLANO: UNA VISITA DEL PSICÓLOGO EN UN AÑO INGRESADO

Y más allá de la intervención en el lugar del accidente o de la prevención, también es clave la intervención posterior a los accidentes. Por ejemplo en casos de lesiones graves, como la que ha sufrido Eduardo Llano. En 2005 fue atropellado por un coche cuando iba en moto. Quedó en silla de ruedas sin movilidad en las piernas y con una lesión medular. Estuvo un mes dormido hasta que despertó en el hospital. Y un año ingresado. Período en el que solo recibió una atención psicológica, algo que no se le olvidará nunca: “Una psicóloga que vino un día y no apareció más. En mi caso tengo la gran suerte de que mi cabeza supo gestionar lo que me había ocurrido y salir adelante gracias al apoyo de mi familia, de mis amigos y de mi propia voluntad”. Esa falta de apoyo psicológico puede ser clave para algunos accidentados. Clave, en el mal sentido: “En la mayoría de los casos no tener ese apoyo supone una diferencia tan grande como ver las cosas un poco positiva o estar hundido y sin ganas de hacer nada”.

LOS DATOS EN ASTURIAS

De media hay en Asturias cinco accidentes de tráfico al día. En 2023 las carreteras asturianas se cobraron 44 vidas y dejaron a 114 personas hospitalizadas.