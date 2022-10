El consejero de Salud del Principado, Pablo Fernández, ha reconocido que las listas de espera de la sanidad pública asturiana "no son para estar satisfechos", si bien considera "positivo" el balance de los planes de choque puestos en marcha por el Principado para intentar frenarlas.

"La pandemia ha tensionado la sanidad, pero seguiremos invirtiendo en planes de choque porque creemos en la salud como un derecho y no como un negocio", ha señalado el titular de Salud en respuesta a una interpelación de la diputada del PP Beatriz Polledo en el pleno de la Junta General del Principado.



Previamente, la parlamentaria popular había acusado a los socialistas de no saber gestionar, pese a contar con recursos importantes en materia de salud, y de haber puesto en marcha unos planes de choque para reducir las listas de espera sanitaria que no funcionan.



Según Polledo, en agosto había 171.000 asturianos atrapados "en el agujero negro" de las listas de espera sanitarias. Hace un año eran 113.000, con lo que el incremento ha sido del 51 %.

El dato demuestra, según la diputada, la mala gestión del Gobierno socialista, ya que cuenta con un indicador de la mayor inversión por habitante en salud y, sin embargo, las listas de espera no paran de crecer.



Sin embargo, el consejero ha afirmado que los planes de choque iniciados en septiembre de 2021, y a los que se han destinado más de 11,3 millones, tienen un balance positivo y han permitido que, pese a la alta incidencia de la covid-19 en los primeros meses del verano, se hayan hecho el mayor número de primeras consultas con especialistas hospitalarios y pruebas diagnósticas de los últimos cuatro años.



Esto ha provocado que se hayan dado muchas más indicaciones de intervenciones quirúrgicas y que se haya incrementado en 4.500 los pacientes la lista de espera quirúrgica, a pesar de que en agosto hubo 3.402 que salieron de ella, el mayor número de los últimos años.



"El crecimiento de personas en lista de espera es algo a tener muy en cuenta y que exige un esfuerzo mayor para que la demora media no empeore", ha afirmado Fernández, tras señalar que, por el momento, no sólo no ha aumentado, sino que se ha reducido en tres días, hasta los 103.



EL número de pacientes que aguardan más de 180 días por una cirugía (3.279) se ha reducido también un 6,7 por ciento en agosto, mientras que en los ocho primeros meses del año se practicaron 34.145 intervenciones, un 10 por ciento más que en el mismo periodo del pasado año.



Estos resultados, según el consejero, han estado influidos por los planes de choque que, por ejemplo, han permitido realizar 4.727 intervenciones adicionales por las tardes, así como los conciertos con clínicas privadas.