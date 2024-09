La EHE se extiende por las ganaderías asturianas: De dos a 46 casos en tan solo una semana

La enfermedad hemorrágica epizoótica se está extendiendo en Asturias. Así lo ha confirmado la Consejería de Medio Rural y Política Agraria del Principado, que ha detectado 46 reses afectadas en 24 explotaciones. Esta patología no supone un riesgo para las personas ni la cadena alimenticia, por lo que no se establecerán restricciones al consumo de productos de origen animal.

La noticia no ha pillado por sorpresa al sector ganadero, que venían advirtiendo de la posibilidad de que se diese este aumento de casos. Borja Fernández, coordinador de Unión Rural Asturiana, ha conocido la noticia en COPE y ha asegurado que, a pesar de los avisos que lanzaron desde su sindicato, "la respuesta de la Consejería era que había sido un bulo y que no tenían constancia de casos".

URA ha reaccionado a la noticia con un comunicado: "Se ha perdido ya un tiempo de oro y ahora ya no caben excusas, y toca acometer soluciones con la máxima urgencia para atajar el avance de una enfermedad (...) que amenaza con encabezar en breve el ranking de los problemas de los ganaderos asturianos...".

Mercedes Cruzado, de COAG, ha señalado que la situación es crítica. "Yo no conozco a ningún ganadero de mi alrededor que no tenga un animal enfermo. Hay gente que tiene a catorce o quince vacas enfermas. No es broma lo que esta pasando", ha sentenciado.

¿vacunas como solución?

Una de las alternativas para frenar esta problemática es la vacunación del ganado. "Nosotros proponemos que el ganadero que quiera vacunar a los animales se organice con el veterinario de explotación, que las vacune, y que el coste lo sufrague la administración", ha explicado Borja Fernández. En el caso de Mercedes Cruzado, confiesa que, llegado este punto, no ve lógico el vacunar "porque hay que dar dos o tres dosis para que se efectiva, tampoco se sabe cuantos animales tienen la enfermedad, ni el efecto que puede tener en ellos la vacuna".