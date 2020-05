Ibrahima Baldé ha sido el protagonista este miércoles en el Real Oviedo. El delantero habla sobre una posible renovación. "Ojalá que me renueven para la próxima temporada. No he hablado nada con el club. Ahora lo único que hay que hacer es entrenar, volver a competir y esperar a lo que diga el club. Yo no he hablado con nadie. Yo tengo que hacer aquí mi curro cada día, y hacerlo bien", responde.

El jugador senegalés agradece que el club haya mantenido los contratos a cada empleado. "Se demuestra el compromiso del club con sus jugadores y empleados. Tenemos que estar mas comprometidos que nunca", asegura.

Sobre la ausencia de aficionados en los estadios, Ibrahima es tajante: "El fútbol sin el Carlos Tartiere, sin mi gente, no es fútbol. Cuando el Tartiere grita es otra cosa, para nosotros y para los rivales".