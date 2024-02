Oviedo Filarmonía sopla las velas del cuarto de siglo: "Es un auténtico lujo"

El 6 de febrero de 1999 Oviedo Filarmonía ofreció su primer concierto en el Teatro Campoamor. Desde esa fecha hasta ahora, han sido 25 años en los que la formación se ha ido consolidando en la ciudad y ha ido encontrando su hueco. 54 profesores de siete nacionalidades diferentes forman la orquesta. Algunos, exactamente 17, llevan desde el principio, desde ese año 1999. Y ya han pasado 25 años. Una parte importante de la vida de Wendy Harwood o de Inés Allué. Ambas llegaron a Oviedo por la música. Y ambas echaron raíces.

Todo comenzó con las pruebas para formar Oviedo Filarmonía. Wendy Harwood ya había formado parte de la extinta Orquesta Sinfónica de Asturias. De hecho, por eso había llegado a Oviedo en 1985, con apenas 20 años: "Era una aventura, y para mí un reto. Había estudiado castellano en el colegio y era la oportunidad de ir a España y hacer lo que más me gusta hacer". Cuando la Orquesta Sinfónica de Asturias echó el cierre, se dedicó a dar clases de inglés y de violín, instrumento con el que entró a Oviedo Filarmonía hace 25 años: "No me lo pensé dos veces. Fui para allá como un tiro. Tuve suerte. Entré y hasta hoy. ¿Dónde se está mejor que aquí? Es un privilegio y una suerte poder trabajar en algo que verdaderamente te apasiona. Es una parte de mi vida, no es un simple trabajo. Hasta que me aguanten los dedos, la vista y la mente, yo sigo ahí".

Desde más cerca, desde Madrid, llegó Inés Allué. 25 años después así recuerda esos días: "Oí hablar de que iban a crear una orquesta, pero no me llegó mucha información. Solamente del boca a boca. Decidí presentarme, pero por entrenarme de cara a más pruebas, nunca pensé que fuera a entrar y que fuera el lugar donde me iba a quedar 25 años. Nunca hubiera dicho que el destino me hubiera llevado a Asturias. Fue una decisión importante de la que estoy muy orgullosa".

El paso de los años ha ido consolidando a Oviedo Filarmonía en la ciudad y en el panorama musical. Para Wendy Harwood, todo un privilegio: "Es un lujo. Para el tamaño de la ciudad es impresionante la oferta y la acogida. Es lo que más impresiona. Lo que a la gente le gusta venir a los conciertos y ver música en directo. Es un auténtico lujo". Inés Allué coincide en esa reflexión: "Va pasando el tiempo, pasa muy rápido. Y miras para atrás y ves como la orquesta ha ido creciendo y sobre todo en el arraigo en la ciudad. Siempre ha habido mucha afición a la música en Oviedo. En una ciudad como esta encontrar hueco para dos orquestas tiene mérito".

En la actualidad, Oviedo Filarmonía organiza el Festival de Teatro Lírico Español que acoge el Campoamor y es la Orquesta residente del Festival de Danza y del Ciclo de Conciertos del Auditorio y Jornadas de Piano “Luis G. Iberni”. Conciertos en Tokyo o en París, pero también en la Plaza de la Catedral, dan lustre a la historia de Oviedo Filarmonía, que sigue escribiéndose en la ciudad.