Oviedo encara su gran reto cultural para 2031

Oviedo encara la recta final para presentar su candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031. La ciudad ultima un proyecto que quiere situarla en el mapa cultural europeo y abrir una década de transformación. La propuesta, que se entregará en diciembre, nace en Oviedo pero implica a toda Asturias con una mirada común y ambiciosa. Se trata de un plan estratégico que, más allá del título, aspira a dejar un legado real en patrimonio, artes escénicas, música, innovación y participación ciudadana.

El director de la candidatura, Rodolfo Sánchez, se ha pasado por los micrófonos de COPE Asturias para explicar en qué punto está el proyecto. “Estamos en un momento clave, redactando el dossier que reunirá todos los proyectos y nuestro relato para presentarlo en diciembre”, ha señalado. El proyecto cuenta actualmente con siete comisarios de distintas áreas y prevé ampliar hasta diez para reforzar la conexión con los creadores culturales de la región.

Sánchez ha destacado que “este trabajo no es solo para ganar el título, sino para transformar de verdad la ciudad y la región con una visión cultural compartida”. La candidatura trabaja con más de veinte propuestas recibidas en la fase inicial para integrarlas y adaptarlas a los requisitos europeos, con el objetivo de que reflejen la identidad única de Oviedo y Asturias.

Se está elaborando un plan estratégico cultural de Oviedo 2025-2035 que marcará las líneas de desarrollo para la próxima década y que se presentará antes de fin de año. Con esta hoja de ruta, Oviedo quiere que su candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031 sea no solo un objetivo, sino el motor de un cambio profundo y duradero para toda Asturias.

El objetivo es que, gane o no el título, Oviedo y Asturias salgan reforzadas con una red cultural más amplia y estable. La candidatura aspira a convertirse en motor de cambio para romper localismos, coordinar recursos y crear nuevas oportunidades para artistas y gestores culturales en toda la región.