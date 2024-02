Nociones de economía en el Colegio Buenavista II: el ahorro, los impuestos o leer una nómina

"Guardar dinero para más adelante". No es exactamente la definición del concepto 'ahorrar' que proporciona la RAE, pero es el que ha aprendido Pablo, alumno de sexto de Primaria del Colegio Buenavista II. Y es práctica. Pablo es uno de los casi 600 alumnos que está participando en el proyecto ¿Qué Sabemos de Economía? Un proyecto que trabaja con casi 600 niños de once colegios ovetenses para hacerles llegar conceptos básicos sobre esta materia. ¿Qué es el dinero? ¿Qué es el ahorro? ¿Cómo funcionan los bancos? ¿Qué son los impuestos? El Colegio de Economistas está llevando a cabo esas clases en colaboración con el Ayuntamiento de Oviedo y el Banco Sabadell. En COPE Asturias hemos estado en uno de esos cursos con los más pequeños.





Y los mensajes llegan a los más pequeños. En la mesa de al lado a la de Pablo, Leticia dice que sí ahorra: "Yo ahorro. Llevo 25 euros en mi cuenta. Cuando me dan dinero por cumpleaños o por ganar alguna competición lo guardo para futuras necesidades". Ana dice que guarda dinero para invitar a sus padres a comer o para ir a la Universidad en un futuro. Aunque alguno, como Julieta, no opta mucho por ahorrar: "Soy una compradora compulsiva. Me dan diez euros y los gasto al minuto en cualquier chorrada". También los hay que optan por un punto medio, como Daniel: "Yo a veces compro sobres de LaLiga. Cuestan un euro y cuando voy al kiosko, cojo dos o tres".





El proyecto busca introducir nociones básicas de economía entre los más pequeños y que tomen sus primeros contactos con la educación financiera. Hacer a los niños más familiares situaciones que pueden encontrarse en el día a día y que les lleva a tomar decisiones. Ruth, una de las profesoras encargadas en los cursos resume el espíritu: "Se trata de que se familiaricen con conceptos básicos y que se den cuenta que utilizan la economía de manera automática en su día a día".

Más proyectos

Es la segunda edición de estos cursos, impulsados desde el Colegio de Economistas y que en un futuro podrían también tener una extensión hacia otros sectores de la población, como afirma el decano del Colegio, Abel Fernández: "Consideramos una obligación trasladar conocimientos económicos y financieros a toda la sociedad. Comenzando con los más pequeños y con idea de continuar en las siguientes etapas de la vida". Y es que en los planes del Colegio está dar cursos a personas mayores sobre cómo protegerse de las estafas.