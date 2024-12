Navidad en Oviedo: las luces y decoraciones que no te puedes perder

El alumbrado de Navidad en Oviedo es una tradición que cada año transforma la ciudad en un espectáculo de magia y color. Durante estas fiestas, las calles ovetenses se llenan de luz, creando un ambiente único que invita a pasear y disfrutar de actividades para toda la familia.

Hasta el próximo 6 de enero, Oviedo brilla como nunca. Espacios emblemáticos como la Plaza de la Escandalera, la Plaza de la Catedral y la calle Pelayo se engalanan con adornos y decoraciones espectaculares que atraen a visitantes y residentes por igual. Este año, la ciudad cuenta con 590 arcos de luz, cerca de 400 motivos navideños, treinta letreros con el mensaje de «Feliz Navidad», algunos personalizados con los nombres de los barrios, y cientos de árboles decorados repartidos por diferentes puntos.

Entre las atracciones más destacadas se encuentran las figuras tridimensionales que ofrecen una experiencia inmersiva, perfecta para niños y adultos. Los mercadillos navideños, las exposiciones de belenes y las actividades en el Campo San Francisco completan una oferta que promete hacer de estas fiestas un recuerdo inolvidable.

COPE Asturias Arcos luminosos en la calle Pelayo, Oviedo

Calle Pelayo

Entre las zonas mejor iluminadas, la calle Pelayo se lleva el protagonismo. Esta icónica área de la ciudad se convierte, cada año, en el lugar favorito para los amantes de los selfis. Su enorme arco luminoso, que da paso a un túnel de luz, junto al majestuoso árbol de Navidad, situado al lado de un Teatro Campoamor perfectamente iluminado, es un punto de visita obligada para quienes buscan vivir el espíritu navideño al máximo.

COPE Asturias Teatro Campoamor, Oviedo

Plaza de la Escandalera

Muy cerca de la calle Pelayo, la Plaza de la Escandalera se ha convertido en uno de los puntos más fotografiados de Oviedo durante estas fechas. Allí se encuentra la enorme estrella luminosa, que permite a los visitantes pasar por su interior para hacerse los selfis más navideños.

Además, las grandes letras con bombillas de color azul que forman el nombre de Oviedo son otro de los escenarios favoritos para capturar momentos únicos y compartir el espíritu festivo de la ciudad.

COPE Asturias Estrella en la Plaza de la Escandalera, Oviedo

La bellota gigante y las Cruces de los Ángeles

Uno de los elementos más llamativos de la decoración navideña en Oviedo es la bellota gigante, que el pasado año debutó en la Plaza del Ayuntamiento y este año brilla en el Paseo de los Álamos. Este icónico paseo, lleno de árboles decorados, conecta con la arteria principal de la ciudad, la calle Uría, donde lucen majestuosas, como manda la tradición, las Cruces de los Ángeles. Ambos escenarios se han convertido en puntos imprescindibles para disfrutar de la magia navideña en el corazón de la capital asturiana.

COPE Asturias La bellota en el Paseo de los Álamos, Oviedo

Mercadillo navideño

La Plaza de la Catedral, presidida por un majestuoso Belén monumental, se convierte en un punto de encuentro imprescindible durante las fiestas navideñas en Oviedo. Este emblemático espacio alberga un mercadillo compuesto por 104 casetas de madera, donde artesanos y comerciantes locales ofrecen una amplia variedad de productos, desde artículos de decoración navideña hasta dulces tradicionales y piezas de artesanía únicas. El mercadillo, que se extiende hasta el 6 de enero, está abierto diariamente de 12:00 a 20:00 horas, brindando a visitantes y residentes la oportunidad de disfrutar de un ambiente festivo en pleno corazón de la ciudad.

COPE Asturias Mercado de Artesanía, Plaza de la Catedral de Oviedo

Tiempo de soñar

En la calle Longoria Carbajal, la instalación Tiempo de soñar se ha convertido en una de las grandes atracciones de esta Navidad en Oviedo. Su protagonista es Mateo, un adorable bebé virtual que descansa en una pequeña cama dentro de una habitación decorada con esmero. Rodeado de un árbol de Navidad, estrellas flotantes, osos de peluche y la emblemática bufanda del Real Oviedo, Mateo, vestido de azul en honor a la ciudad, despierta la curiosidad de todos los que pasan frente a él.

El próximo 31 de diciembre, el bebé Mateo despertará para interactuar con quienes lo visiten, guiñando el ojo y lanzando su chupete como símbolo de esperanza y sueños compartidos. El 6 de enero, tras el paso de los Reyes Magos, regresará a su caja roja, dejando un mensaje de ilusión para el futuro.

COPE Asturias Belén en Oviedo

Las luces de Oviedo encantan a todos

En la calle, ovetenses y visitantes se muestran encantados con la decoración navideña de la ciudad, aunque, eso sí, cada uno tiene sus preferencias. “A mí me encanta la zona de la Catedral, toda la zona del Antiguo con su mercadillo y las luces es para mí la más bonita”, asegura en COPE Oviedo un viandante. Sin embargo, otro joven nos comenta: “Sé que todos dirán la zona de la Catedral, que sí, está muy bien, con el Mercadillo, el Pesebre, pero yo me quedo con la calle Uría porque, al final, es la calle central aquí de Oviedo y se ve súper bonita. No tiene nada que envidiar a cualquier otra calle de cualquier otra ciudad de España”.