La nave incendiada de Almacenes Industriales, declarada en ruinas, espera el derribo

La nave que sufrió el incendio en Ciudad Naranco este fin de semana tiene los días contados. En el mejor de los casos, en un mes podría pasar a ser historia. Eso, si todo sale de la mejor manera. El Ayuntamiento de Oviedo ha declarado el inmueble en ruinas y ha abierto un expediente a la empresa propietaria, con sede social en Madrid. La previsión municipal es que en un tiempo alrededor de tres semanas, la empresa pueda haber activado ya el proceso de demolición.

¿Qué pasa si la empresa decide no derribar la nave? Sería entonces el Ayuntamiento el que lo haría de forma subsidiaria. Cargando los gastos a la empresa. Así lo ha decidido el consistorio. Pero eso retrasaría el proceso y lo alejaría del mes de plazo que se maneja en primera instancia. Y todavía habría otro supuesto que lo alejaría mucho más de ese plazo. Y es que la empresa decida no demolerlo y recurra en los juzgados la declaración de que el edificio está en ruinas. Eso abriría un proceso judicial con todo lo que ello conlleva. El concejal de Seguridad Ciudadana, José Ramón Prado, espera no llegar a ese punto: "Espero que no se eternice. Y que no recurran nuestra decisión para que no se prolongue". Y es que el Ayuntamiento ha decidido tomar una postura firme: "Tenemos que tomar medidas drásticas".

El incendio de este fin de semana ha supuesto la gota que colma el vaso, en un proceso que ya traía trabajando al consistorio ovetense, como te contamos en COPE el pasado 12 de enero.

Incendio y situación de la nave

El acceso a la calle Almacenes Industriales se encuentra cerrado y un carril de la calle Coronel Bobes cortado, salvaguardando el perímetro de la nave afectada. La Policía Local va a intensificar también la vigilancia en la zona. Todo para evitar que la gente se acerque al inmueble afectado. En la zona todavía hay cierto olor a quemado y los daños se concentran en el interior, según Luis Montes, jefe de Bomberos: "La nave está bastante deteriorada en la parte interior. En la externa, el cierre reúne las condiciones de seguridad, entendemos que no se va a caer".

Los problemas de la nave vienen por las okupaciones que sufre y que provocan incidentes como el de este sábado. El propio Luis Montes apuntaba a esa posibilidad: "El 99% de los incendios tienen su origen en la actividad humana. No quiere decir que le hayan prendido fuego, pero en alguna actividad de calentar comida o de calentarse ellos mismos puede haberse originado un incendio". La investigación sobre el incendio la está llevando a cabo la Policía Nacional, pero el desprendimiento del techo dificulta los trabajos".

Equipo de trabajo municipal

El Ayuntamiento ha creado un grupo de trabajo específico para combatir las okupaciones en la ciudad. Arquitectos y auxiliares de administración ya trabajan en elaborar un listado de propietarios de edificios abandonados tanto en el resto de naves de esta zona, como en Rayo Mercadín.