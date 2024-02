Los comerciantes de El Fontán avalan la cercanía para el traslado, aunque dudan de la logística

El mercado de El Fontán aguarda una importante reforma. El Ayuntamiento planea un lavado de cara para la plaza de abastos y también planea cómo va a continuar el trabajo de los puestos del mercado mientras dure esa actuación. La idea, como te hemos contado en COPE, es que los puestos se ubiquen bajo una carpa en la Plaza de El Fontán. Una idea que para los comerciantes deja varias lecturas. Por un lado, avalan que sea cerca del mercado, pero dudan de la logística.

Esa es la posición más común en los pasillos del mercado estos días. Unos pasillos en los que no se habla de otra cosa que de la futura reforma. Natan, de Carnicería Iris, cree que la obra es necesaria y que el emplazamiento no es malo: "Me parece un mal menor. La obra se tiene que hacer, será un bien para todos. Tenemos que salir y puede ser una buena manera. Estamos aquí al lado. Me inquieta el tema de las cámaras de frío, pero no lo veo mal". En esa misma línea se expresa Carlos, de Carnicería Carymar: "¿Cómo se haría para el sistema de frío? ¿tendremos generadores? El pescado encima del hielo... Por la cercanía, estupendo, porque sigues en el barrio y no te mueves".

En el sector de las pescaderías, las posiciones son parecidas. Como por ejemplo la de Adolfo, de la Pescadería La Serena: "Tengo muchas dudas, porque no va a ser lo mismo que estar aquí dentro, que la gente ya está acostumbrada. Afecta a la carne, al pescado, a la fruta... Necesitamos cámaras y frío para el pescado".

Los vecinos de El Fontán, contrarios a la nueva ubicación

Dentro del mercado parece que la solución convence, pero no así fuera de la plaza de abastos. Los vecinos de El Fontán no son partidarios de la solución que proyecta el Ayuntamiento. Ana Álvarez Balbín representa a los 62 propietarios: "La situación para nosotros es lamentable. No sabemos qué dimensiones tendrá ni qué características. Es un sitio con una problemática ya de por sí con otras actividades. Como el mercado del exterior. Lo toleramos, luego se recoge y se retira y nadie dice nada. Pero añadir a eso en el interior, que es hacia donde dan las habitaciones para el descanso una carpa, con el ruido que eso debe generar...".