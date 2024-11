Un día para ponerse en la piel de otros

¿Alguna vez te has preguntado cómo sería caminar por la ciudad sin poder ver? Esta es la experiencia que han vivido 38 estudiantes de Terapia Ocupacional de la Facultad Padre Ossó de Oviedo, quienes, en una clase práctica, han recorrido varias zonas de la capital asturiana, simulando la falta de visión. Organizados en parejas, uno de los estudiantes hacía de guía, mientras que el otro, con los ojos vendados, se ponía en la piel de una persona con discapacidad visual.

Un desafío para la confianza y la percepción

Carmen, una estudiante de 21 años originaria de Jaén y residente en Oviedo, ha compartido su experiencia con COPE Oviedo. Para ella, el ejercicio ha sido un desafío emocional y físico. “Estoy como ansiosa. Al final, no ver y dejar tu confianza plena en una persona que te va diciendo, desde su perspectiva, lo que cree importante para caminar, es agobiante”, explica Carmen. "Es una experiencia que no recomiendo. Vivirlo desde fuera y meterte en el rol de una persona con discapacidad visual es complicado. No sé cómo me enfrentaría a una situación así”, comenta la joven, destacando lo impactante que fue ponerse en la piel de alguien que enfrenta esta situación diariamente.

COPE Asturias Jornada de visibilización de la Terapia Ocupacional

El apoyo y motivación de Alberto Suárez Laso

El medallista paralímpico ovetense Alberto Suárez Laso, de 46 años, se ha sumado a esta jornada como embajador, transformándola en una oportunidad única para entender el valor de la Terapia Ocupacional en la vida de personas con discapacidad.

Suárez Laso, quien ganó la medalla de plata en la maratón T12 en los recientes Juegos Paralímpicos de París, no solo ha participado en la actividad sino que también ha mantenido un encuentro con los estudiantes del grado, donde ha compartido sus vivencias y ha motivado a los futuros terapeutas a entender los retos diarios de las personas con discapacidad visual.

“Es muy bonito y muy sorprendente lo que hacen estos estudiantes, porque al final se trata de dedicar una vida a ayudar a los demás, dándoles la independencia que todas las personas con discapacidad buscamos. Yo valoro mucho la Terapia Ocupacional, es lo que nos permite a nosotros, en un futuro, ser más independientes”, señala el atleta, quien ha sido fuente de inspiración para los participantes.

COPE Asturias Jornada de visibilización de la Terapia Ocupacional en la Plaza de la Constitución de Oviedo

Una iniciativa que busca visibilizar la discapacidad visual

La profesora Alba Piedra, una de las responsables de la actividad en la Facultad Padre Ossó, explica que la iniciativa surgió después del reciente triunfo de Suárez Laso en París. Para ella, estas actividades son clave en la formación de los estudiantes de Terapia Ocupacional. “Consideramos que es algo a lo que se le da poca visibilidad y, desde la Terapia Ocupacional, podemos darle muchísima salida y visibilidad,” asegura Piedra, quien destaca la importancia de que los futuros terapeutas puedan experimentar y entender, aunque sea por un momento, las barreras a las que se enfrentan las personas con discapacidad visual.

Esta jornada se convierte así en un acercamiento a los desafíos cotidianos de quienes tienen limitaciones visuales y en una forma de promover empatía y comprensión. Los estudiantes que han participado no solo han aprendido sobre las dificultades físicas de la movilidad sin visión, sino también sobre el valor del acompañamiento, la confianza y el trabajo en equipo.