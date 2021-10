Detienen en Asturias a la mujer que acompañaba al preso fugado en León

La Guardia Civil ha detenido este sábado en Villaviciosa a la mujer que acompañaba al preso que se fugó el pasado martes del centro penitenciario de Villahierro, en Mansilla de las Mulas (León), y que ha sido arrestada por su supuesta participación en el robo con violencia de un Peugeot 306 cometido junto con el prófugo, con el que se trasladaron hasta Asturias.



Según ha informado la Comandancia de Gijón, la detenida, E.S. y de 32 años, fue avistada en torno a las 7:00 horas de hoy por una patrulla que participa en la labores de búsqueda del recluso fugado en León.

Cuando los agentes le dieron el alto, la mujer caminaba por la carretera en la localidad de Amandi, en el concejo de Villaviciosa, y se negó a identificarse ante los miembros de la patrulla.



Tras registrar sus pertenencias y comprobar que no portaba ningún documento que acreditara su identidad, se procedió a su traslado a las dependencias de la Comandancia de Gijón para su identificación mediante sus huellas dactilares.



Tras su identificación, la Guardia Civil junto a la Policía Nacional de León confirmaron que la mujer era la persona que acompañaba al preso fugado y la que supuestamente había participado en la comisión de un robo con violencia de un turismo en la ciudad de León el pasado día 28 de octubre, y que fue localizado ayer en el concejo de Cabranes.



Esta detención se ha podido realizar gracias a que se ha mantenido el dispositivo de búsqueda desplegado ayer, viernes, en la región, en especial en los alrededores de la localidad asturiana de Cabranes, para tratar de detener a este preso.



El vehículo es un Peugeot 308, de color gris y matrícula LE-1877-AH, que el preso, originario de Asturias, presuntamente sustrajo en León capital y que fue hallado ayer por una patrulla en una zona de Cabranes.



El operativo de búsqueda ha movilizado a los agentes de León y Asturias que actúan de forma coordinada para tratar de localizar al preso, quien en el momento de la fuga se encontraba participando en una salida terapéutica en la que se incluyen los internos que se consideran no peligrosos y cuyo buen comportamiento y perfil les da acceso a estas unidades destinadas a la reinserción.



El interno estaba junto a otros tres presos y un funcionario realizando tareas de limpieza en las calles de Mansilla de las Mulas cuando, en un momento de distracción, aprovechó para huir a pie en dirección a la localidad leonesa de Palanquinos.



En medios penitenciarios no estaba considerado como un recluso peligroso, por lo que era un habitual de este tipo de salidas para hacer trabajos en beneficio de la comunidad.



La búsqueda se inició en León y desde ayer permanecen en alerta agentes de la Guardia Civil de Asturias ante la posibilidad de que se haya trasladado a esta comunidad autónoma donde un helicóptero se ha sumado a las operaciones de vigilancia.