Conductores y peatones reconocen sus imprudencias tras el atropello de tres menores en Oviedo: "Hago lo que me da la gana"

Dos muertos y 84 personas heridas. Es el balance que dejaron en Oviedo los cien atropellos que se produjeron en la ciudad a lo largo de 2024. En lo que va de año, en estas semanas de enero, ya hay un fallecido y tres menores heridas. La tres chicas que fueron atropelladas el pasado viernes, en el cruce de Hermanos Pidal hacia la plaza de Castilla. Dos de ellas, dos hermanas de 16 y 15 años, siguen ingresadas en la UCI. Su situación es estable y, en principio, no se teme por su vida. La tercera, de 12 años, ya se encuentra en su casa.

En cuanto a la causa del atropello, todo apunta a un exceso de velocidad por parte del conductor, de 19 años. Algo que ha llevado al concejal de Seguridad Ciudadana, Ramón Prado, a pedir precaución tanto a conductores como peatones: "Puedo ver casos en los que la gente intenta apurar cuando ven un semáforo en verde y, antes de que cambie, aceleran". También ha señalado distracciones como "el dichoso móvil, que todo el mundo lleva en la mano". Ha asegurado que "tenemos que ser mucho más precavidos a la hora de llevar un volante entre las manos".

Pixabay "Todos los días se ven casos de personas que cruzan con el semáforo en rojo o que cruzan por donde hay semáforos"

Aunque las imprudencias no solo las cometen los conductores. "Los peatones tienen que tener mucha más precaución. Todos los días se ven casos de personas que cruzan con el semáforo en rojo o que cruzan por donde hay semáforos. El otro día pude ver a una persona con muletas cruzando por una calle sin paso de peatones siquiera", ha explicado el concejal.

¿somos responsables?

Conductores y peatones han hablado en COPE sobre su comportamiento habitual a la hora de circular. A sus 68 años, Lucía ha reconocido qué es lo que hace cuando va al volante y ve un semáforo en ámbar: "Si tengo mucha prisa, a lo mejor sí que apuro, aunque, de forma habitual, no lo hago". Asume más riesgos como peatón, a la hora de cruzar un paso de cebra... "Hago lo que me da la gana. No soy nada cuidadosa. Cuando hay niños pequeños a mi lado, me da un poco de apuro", ha contado.

Félix tiene 58 años y ha señalado el riesgo que hay en algunos pasos para peatones: "A veces, en los ceda el paso, aunque yo tengo la manía de levantar la mano para que paren, hay coches que pasan. Hay que tener mucho cuidado". Cuando se pone al volante, presta especial atención en aquellos semáforos que multan, "como el de la Cruz Roja, ahí ya tienes más precaución porque a veces pasas y no sabes si te van a multar, que son muchos puntos y la multa".