Canteli: "Si estoy físicamente bien, por supuesto que me presentaré de nuevo"

Han pasado ya nueve meses desde que Alfredo Canteli tomó posesión. El segundo mandato consecutivo, en este caso con mayoría absoluta otorgada por las urnas. El regidor hace balance en COPE Asturias de este arranque de mandato.

¿Qué balance hace de esta primera parte?



“Un balance muy positivo. De mucho trabajo. Es una labor de equipo, todas las áreas están trabajando muy bien. No puedo pasear por Oviedo, todo el mundo me dice que está muy contento. Los primeros cuatro años fueron de gran experiencia. Sufrimos una pandemia, los sobrecostes de la Guerra. Estamos trabajando con más tranquilidad y llevando adelante todos los proyectos. El Palacio de los Deportes, la plaza de toros, estamos a punto de adjudicar la pista de atletismo, el auditorio...”.

Dentro de la reordenación de entrada a Oviedo, ya ha concluido la Cruz Roja. Hay problema con los atascos...



“Efectivamente la circulación está bastante condicionada. Por la gran rotonda que se está haciendo un kilómetro más abajo. En un mes y pico estará terminada y dará un acceso directo a Ventanielles y a Teatinos. Esa rotonda va a descongestionar mucho el tráfico. Me decía un Policía Local que toda la vida hubo atascos en la Cruz Roja. ¿Hay más atascos ahora? Posiblemente. Pero Oviedo está mucho más vivo, está a tope de gente y esa gente viene en coches. No es preocupante. Se solucionará cuando la gran rotonda esté abierta”.

¿Mantiene que esa nueva rotonda mitigará problemas en la Cruz Roja?



“Claro. Vienes de la autopista y te vas a los barrios. Parte del tráfico se va a desviar por ahí”.

¿Para cuándo la firma definitiva del convenio de La Vega?



“Estamos contestando las alegaciones. Tan pronto como podamos irá al pleno extraordinario. Son casi mil alegaciones y hay que contestarlas todas”.

Con respecto a la zona del viejo HUCA, ¿de verdad no se puede acelerar?



“Lo aceleraríamos si pudiéramos. Somos los colaboradores necesarios para que de una vez por todas arranque. Hace cuatro años ya firmamos un convenio. El Principado no se movió debidamente. Hace un año el presidente y el rector ya empezaban a diseñar el nuevo Campus. A día de hoy lo único que han hecho es sacar la Escuela de Minas de Oviedo. No se ha hecho nada más, es una vergüenza. Sé que la Administración es lenta, pero tanto... Los ovetenses tenemos que reclamar insistentemente al Principado que actúe de una vez por todas en esa zona. Es un nido de ratas y de okupas que lo están destruyendo todo. Y tiene que ser una zona floreciente”.

Ahí cerca está el Calatrava...



“Estamos negociándolo. Está prácticamente cerrado. Pero es lento. Es una operación muy importante para Oviedo. Son muchos metros de calidad”.

¿El uso sería exclusivo para congresos?



“Puede ser usos para todo. Aunque pierdas metros en zonas comunes, Oviedo tendría una capacidad de desarrollo importante”.

Dentro de las buenas relaciones que mantiene con el presidente, ¿Es con el viejo HUCA con lo que más guerra le da?



“Estoy esperando una reunión con él y hablaremos del viejo HUCA. Tengo una buena relación personal con Barbón. No tan buena como presidente. Hay que arriesgar un poco más, hay que chillar en Madrid. Hay que buscar soluciones para Asturias”.

Hay buena sintonía con el Principado... ¿Qué pasa con el rector de la Universidad?



“El Ayuntamiento y la Universidad están muy por encima del rector y del alcalde. Faltó al respeto a los ovetenses. Tabla rasa sin más no va a pasar nunca. Mi obligación es seguir defendiendo a Oviedo. Respetar a la Escuela de Minas. Oviedo tenía una ingeniería de minas muy reconocida y acabará desapareciendo de Asturias. Tender la mano es otra cosa. Tender la mano es pedir disculpas a los ovetenses. No puedo estar de acuerdo con su funcionamiento. Con su funcionamiento político, con una radicalidad tremenda para Oviedo. Un funcionamiento político que se traslada ahora a las elecciones de la Universidad. Que adelanta las elecciones por motivos personales.

Hablando de relaciones, ¿Cómo están con el Real Oviedo?



“Magníficas. Apoyo total y absoluto. Espero que sea el año del ascenso”.

El tema de la ciudad deportiva... ¿Latores está descartado?



“Eso tienen que contestarlo ellos. Es una operación del Real Oviedo con el apoyo total del Ayuntamiento lo hagan donde lo hagan. No sé si descartan Latores, si se van a La Manjoya...”.

¿Hay más opciones en Oviedo a parte de Latores y La Manjoya?



“Tienen que ser siempre dentro de Oviedo. Lo dejé muy claro en la presentación de la Copa del Rey juvenil. Si se van de Oviedo habrá un antes y un después en las relaciones. Pero no va a pasar eso”.

¿Se ve presentándose de nuevo a las elecciones?



“Si estoy físicamente bien por supuesto. Pero falta mucho tiempo. Ahora estoy muy bien, me cuido mucho y trabajo muchas horas. Me siento feliz. En el 2027 todo es posible. Si estoy bien, seguro”.

¿Por la afiliación al partido le pregunto o ya lo tiene resuelto?



“Soy del PP de toda la vida y sigo siéndolo. No voy a ser mejor por estar o no estar afiliado. Defenderé al partido porque es mi partido. Tengo una gran relación Feijóo. Llegará a la presidencia. Creo que me quieren en Madrid y me quieren en Asturias y eso es lo más importante”.