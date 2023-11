Barbón apoya a Sánchez, pero rechaza la cesión del 100% de los impuestos a Cataluña

Los acuerdos de Pedro Sánchez con los nacionalistas catalanes y vascos, las cesiones hechas a cambio de los votos necesarios para su investidura como presidente del gobierno, han centrado este jueves el debate en el parlamento asturiano.

Ante las duras críticas de PP, Foro y Vox, el presidente del Principado, Adrián Barbón, ha intentado la cuadratura del círculo: defender los pactos de investidura y, al mismo tiempo, mostrar su rechazo a los aspectos que más podrían perjudicar a Asturias.

Tras elogiar las virtudes de que Pedro Sánchez pueda formar un gobierno progresista, Barbón ha insistido en que “Asturias es lo primero”. Por eso, rechaza la cesión a Cataluña de la recaudación del 100% de los ingresos fiscales, una posibilidad planteada por Junts, reivindicando en su lugar una reforma del sistema de financiación autonómica que atienda al coste real de los servicios públicos.

El presidente asturiano también ha advertido que sólo apoyará la quita de deuda a Cataluña si también favorece a Asturias. Lo hacía después de que el portavoz del PP, Álvaro Queipo, le recordase el informe realizado por la agencia Moody's en el que se cifraba en 170 euros por habitante la quita que correspondería a Asturias, mientras en Cataluña sería de 1.850 euros.

"No es acaso discriminatorio", le recriminaba Queipo, que "la condonación de la deuda que firmó con independentistas sea en Asturias once veces menor por ciudadano, once veces menos por asturiano que por catalán". “Si el cálculo se hace de ese modo, estaré en contra”, aseguró Barbón, recalcando que la fórmula final aún está cerrada.

El presidente asturiano confía en que la estimación final considere la reducción de ingresos sufrida por todas las comunidades durante la Gran Recesión, es decir, la crisis de 2008, con el argumento de que fue esa merma de recursos la que forzó el aumento del endeudamiento de las administraciones autonómicas, incluida Asturias. “Si se estima el porcentaje de deuda respecto a la caída de ingresos, entonces sí estaremos de acuerdo, porque beneficiará a Asturias”, ha añadido.

Barbón también ha invitado a PP y Foro a sumarse a la defensa de los intereses de Asturias, asegurando que mantendrá en vigor todos los acuerdos firmados con otros gobiernos autonómicos en temas como la reforma de la financiación autonómica o el rechazo a la inclusión del lobo en el listado de especies silvestres de especial protección.

El popular Álvaro Queipo puso en duda la credibilidad del presidente, ironizando sobre ese "Asturias, lo primero" que no deja de repetir. "Asturias lo primero que, ¿qué?, presidente. ¿Lo primero que se vende?", espetó a Barbón.

El portavoz de Foro, Adrián Pumares, también se mostró incrédulo. Tras recordar que "Asturias, lo primero" fue el lema del congreso de su partido, Pumares asegura que siempre estarán dispuestos a apoyar al gobierno en defensa de los intereses de Asturias, pero "mucho me tomo que nos va dar esa oportunidad".