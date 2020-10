Anne Carson, Premio Princesa de Asturias de las Letras : "Una sonrisa española es difícil de ganar"

Mientras que los rostros norteamericanos sonríen continuamente "con todos los dientes, sin motivo alguno", una sonrisa española "es difícil de ganar", ha advertido este viernes la poeta canadiense Anne Carson tras recibir del rey Felipe VI el Premio Princesa de Asturias de las Letras durante la ceremonia de entrega de los galardones en su 40ª edición.

En un discurso grabado durante el acto de entrega, trasladado del habitual escenario del Teatro Campoamor al salón Covadonga del Hotel de la Reconquista por la pandemia del coronavirus, Carson, con camisa blanca y corbata roja, ha recordado su viaje a pie por la España de 1983 desde los Pirineos hasta Santiago de Compostela siguiendo la ruta jacobea.

En ese periplo, ha señalado, advirtió un rasgo peculiar de los españoles, que no eran de sonrisa fácil, y que tenía un rostro "serio" y "severo" que les lleva a no sonreír sin una razón para hacerlo. "Hasta que me acostumbré a ello, me preocupaba todo el tiempo estar haciendo algo mal", ha apuntado.

Con esa premisa, ha incidido, le resulta de especial importancia que España hubiera elegido sonreírle "con la entrega de este asombroso y extraordinario premio, auspiciado por la Princesa de Asturias".

Tras analizar el origen etimológico de la palabra inglesa "gratitude", traducida como gracia o favor, y cuyo significado constata que la gracia "es siempre recíproca" y que va y viene "entre el que da y el que recibe", Carson ha querido "consolidar" esa nueva relación generada por el Premio Princesa interactuando con los asistentes al acto para recitar un pequeño poema.

"¡Comprémoslo! ¡Qué ganga!”, es la frase que la autora canadiense ha pedido a los apenas 50 asistentes presenciales a la ceremonia para completar una poesía interactiva y unirla "en algún lugar del ciberespacio y dar forma a un pequeño significado".