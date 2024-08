Los ataques del lobo siguen causando estragos en el sector ganadero en Asturias. Las quejas de los ganaderos vienen siendo constantes desde hace años, pero cada vez son más las pérdidas. El último incidente ha tenido lugar en la parroquia de Brañameana, en el concejo de Salas, donde Borja Fernández tiene 63 novillas en un centro de recría. Tenía 64, pero en la última semana el lobo se ha llevado la vida de una: "Ya no es solamente la pérdida y ver el animal en ese estado, que es lamentable porque está sufriendo. Es el miedo de que vuelva a pasar. Te sientes impotente porque no puedes hacer nada. Estamos atados de pies y manos".

El ataque del lobo sucedió la pasada semana y no es el primero en la zona. También en las últimas semanas, a dos kilómetros de su centro, un vecino ha perdido tres animales señala Fernández, que cuenta su caso particular: "Un día por la mañana me avisa el vecino de al lado de que tenía dos vacas fuera del prao y una estaba tirada en el suelo. Cuando llego veo que la novilla tiene la pata trasera izquierda desgarrada, con un boquete enorme y no podía levantarse. El veterinario me dijo que no podían hacer nada por ella. Literalmente no se podía levantar y ella estaba sufriendo".





"Se te quitan las ganas"

En un mundo en el que el relevo generacional es una de las barreras que cada vez lo ponen más difícil para apostar por el campo, Borja ha apostado por su pasión. Con 27 años, lleva dos al frente de un centro de recría en el puerto de La Espina. Y este tipo de incidentes le afectan todavía más: "Estuve años estudiando fuera... Acabo la universidad, vengo aquí otra vez y quiero apostar por lo que verdaderamente me gusta, que es la ganadería. Pasan este tipo de cosas y se te quitan las ganas de todo".

La frustración es uno de los sentimientos más repetidos entre los ganaderos cuando se dan este tipo de incidentes, porque notan que no pueden hacer nada para impedirlos: "¿Qué más me da que vengan y que me den un dinero por la novilla que no se ajusta a la realidad del precio que tendría ese animal en condiciones normales? Yo no estoy criando animales para que me los coman los lobos".

Continúa la batalla por la exclusión del Lespre

Mientras tanto, el lobo sigue incluido en el Lespre (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial) a la espera de la próxima revisión que pueda sacarlo de esa catalogación y que permita su control en Asturias. El consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos, espera que la especie salga de ese listado en 2025: "Esperamos no ya que salga del Lespre, que también. Esperamos que cambie el status de la zona biogeográfica. Lo habían incluido en su momento como desfavorable y hoy en día, con datos, no se sostiene ese mantenimiento. Si no hay controles, los lobos a menos no van. Y están llegando a zonas donde hace años sería impensable. Y eso no es lo normal. Lo normal es que haya equilibrio y que se pueda desarrollar de una manera razonable una labor fundamental, como es la de nuestros agricultores y ganaderos".

Desde el PP, señalan precisamente al PSOE por esta protección del lobo. Más allá de las críticas a Teresa Ribera por impulsar este estatus desde el Ministerio para la Transición Ecológica, hay más críticas de Álvaro Queipo: "Tenemos al lobo campando a sus anchas por toda Asturias sin que nadie pueda hacer nada. Aquellas medidas o iniciativas para sacar al lobo del Lespre, los diputados socialistas asturianos, entre ellos nuestra actual Delegada de Gobierno, votaron que no".