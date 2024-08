Tragedia en San Tirso de Abres: dos fallecidos en un accidente de tráfico

La consternación se apodera este miércoles de San Tirso de Abres, en el suroccidente de Asturias. Dos hombres han fallecido en un terrible accidente de tráfico ocurrido durante la noche. El vehículo con el que circulaban cayó al río Eo desde un puente y cuando los bomberos llegaron al lugar y consiguieron rescatar el coche, comprobaron que no había ningún cuerpo en su interior. Minutos después los encontró en el río.

Este miércoles es un día duro en San Tirso de Abres. Los dos hombres eran de la zona y la noticia ha supuesto un gran golpe, como expresa el alcalde, Clemente Martínez: "Para un pueblo pequeño como el nuestro, en el que todos somos vecinos, es un mazazo muy importante. Eran dos hombres muy vinculados al pueblo". El Ayuntamiento ha declarado un día de luto y la asociación cultural que organiza la Semana Cultural que hoy estaba previsto que comenzase ha cancelado todos los actos. Martínez no se explica qué ha podido pasar: "Se salieron de la carretera en el puente de San Tirso. Es un puente ancho, nuevo, con protecciones potentes. Debió perder el control... No sé qué ha podido pasar. Es un puente nuevo, no es un punto negro, es ancho, recto...".

El accidente sucedió poco antes de la medianoche. Concretamente a las 23:42 de este martes se produce la primera llamada al servicio de emergencias, alertando de se había escuchado un golpe y que creían que podía ser un accidente. Tras ir a comprobarlo se indicó que un vehículo se había precipitado por el puente y que había caído al río. Que estaba sumergido y que habría al menos una persona en su interior.

Inmediatamente se movilizó el dispositivo de los bomberos, mientras que los vecinos intentaron sacar el coche del río con la ayuda de un tractor en el tiempo en el que llegaban las emergencias. Pero no lo consiguieron. Sí que lo consiguieron los bomberos a su llegada a las 1:11 de la madrugada. Comprobaron que las puertas del vehículo estaban abiertas, pero no había ninguna persona en su interior, por lo que comenzaron a rastrear el río. A las 1:49, media hora después, encontraron el cuerpo sin vida de una persona. A las 2:14 encontraron también a una segunda persona fallecida. La consternación rápidamente se ha apoderado de San Tirso de Abres después de este terrible suceso.