Una opositora de Gijón revela el gran cambio en su vida de estudiar a trabajar y se le echan encima: "Compensa"

En el mundo de las oposiciones, hay muchas historias de esfuerzo, sacrificio y, sobre todo, de paciencia. Esos años de estudio a veces parecen interminables, con la esperanza de alcanzar una plaza pública que asegure un puesto estable y bien remunerado. Una joven opositora de Gijón, Paula, ha querido compartir su experiencia en un video de TikTok, y lo ha hecho con un mensaje claro: "El después de opositar compensa el durante". Sin embargo, lo que comenzó como un testimonio de su satisfacción tras obtener su puesto en la Administración Civil del Estado ha desatado una serie de reacciones en redes sociales, muchas de ellas críticas.

Paula, cuyo perfil en TikTok (@pauladebasa) indica que vive entre Madrid y Gijón, compartió con sus seguidores un pensamiento que a muchos les puede resultar familiar: “Un día estás fatal y estresada en tu casa estudiando la oposición y un año después estás en la oficina con un trabajo fijo y con una nueva vida por delante". La publicación, con el hashtag #gace (Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado), buscaba visibilizar el valor del esfuerzo que supone aprobar una oposición y el cambio positivo que puede significar obtener un empleo público.

Sin embargo, en lugar de recibir únicamente mensajes de apoyo, la publicación se ha convertido en un hervidero de comentarios críticos hacia el trabajo de los funcionarios. Muchos usuarios de TikTok han comenzado a expresar su desacuerdo con la idea de que el trabajo en la Administración sea una opción tan deseable. Entre los comentarios más destacados se encuentran frases como: “De nada por pagarte el sueldo cada mes”, “Ojalá el sueño de la gente fuera ser empresario, superarse cada día, querer crecer… qué pena que el mayor logro sea ser funcionario, hacer el resto de tu vida lo mismo y un mes de vacaciones”, y "Trabajo de funcionaria: llegar a las 12, no hacer absolutamente nada, irse a las 16".

Esta reacción ha dejado claro que, aunque obtener un puesto en el sector público representa para muchos un sueño y una seguridad, no todos lo ven de la misma manera. Existen quienes perciben el trabajo de funcionario como monótono y sin aspiraciones, con la percepción de que se trata de una carrera en la que no hay oportunidad de crecimiento personal o profesional, y donde la estabilidad laboral se paga a costa de la falta de dinamismo.

El gran cambio en su vida

Sin embargo, Paula no ha tardado en defender su elección. En su video, insiste en que la estabilidad, la seguridad y las condiciones laborales en el ámbito público no son un privilegio sin más, sino que son el resultado de un largo proceso de preparación y esfuerzo. “El 'después' de opositar compensa el 'durante'”, dice. Y no es para menos. En una época de incertidumbre laboral, donde los contratos precarios son una constante, el acceso a un empleo público se ha convertido en una de las opciones más deseadas por miles de personas.

Pero más allá de la defensa de Paula, los comentarios negativos no han tardado en multiplicarse. Entre los detractores del sector público, se menciona con frecuencia que la función pública es un refugio para quienes no desean emprender o asumir los riesgos del mercado laboral privado. Muchos critican la falta de incentivos o de ambición en el trabajo burocrático, destacando que ser funcionario de oficina es sinónimo de una vida sin sobresaltos, pero también sin emoción ni crecimiento.

Se le echan encima

La polarización de las opiniones sobre el trabajo en la Administración refleja la profunda división existente entre quienes valoran la estabilidad y quienes abogan por la creación de empresas y la búsqueda constante de crecimiento personal. Es indudable que el debate sobre el papel de los funcionarios en la sociedad española está lejos de cerrarse, y el testimonio de Paula solo ha venido a poner sobre la mesa una discusión que toca temas tan diversos como la motivación personal, el esfuerzo, las condiciones laborales y la competitividad en el mercado de trabajo.

El mensaje de Paula sobre la recompensa que supone acceder a un puesto público parece tener dos caras. Para ella, el sacrificio de los años de estudio ha valido la pena. Pero para otros, la idea de pasar años en una oficina, con unas tareas rutinarias y poco cambio, no resulta atractiva. La pregunta que surge entonces es si realmente el trabajo en la función pública es tan negativo como algunos lo pintan o si, por el contrario, hay que valorar las ventajas que aporta, especialmente en un contexto de crisis económica y laboral.