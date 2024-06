Juanjo Suárez, 16 años repartiendo dinero en Asturias: "Ojalá seguir dando premios"

Juan José Suárez hace muchos kilómetros al día. Es habitual encontrarlo recorriendo cualquier rincón de Avilés intentando llamar la atención de la gente para vender cupones y repartir suerte. Y vaya si la ha repartido.Ha sido elegido por la ONCE como mejor vendedor de Asturias en 2023. Ha repartido diez premios de cinco cifras del 'Sueldazo' de la ONCE. Los vendió en El Quirinal. Y el homenaje que ha recibido la hace poder seguir su labor con más fuerza, como expresa en COPE Avilés.

Para Juan José, haber recibido el galardón en Madrid en la gala de la ONCE supone un gran "orgullo": "Ha sido un orgullo muy grande haber recibido este galardón por la ONCE. Soy afiliado desde el 1998 y llevo vendiendo cupones desde 2008. También estuve una temporada en el colegio de la ONCE. Desde 2008 llevo trabajando en la ONCE. Esto me da más fuerza para seguir vendiendo. Que la ONCE me haga un homenaje por el esfuerzo que hago diariamente... Ojalá seguir dando premios".





Son ya 16 años seguidos dedicándose a vender cupones por Avilés, siendo uno de los vendedores más reconocidos por los avilesinos: "Al principio tenía un punto de venta y me movía mucho por el Carbayedo. Ahora últimamente estoy o en el kiosko de El Carbayedo o en el de Jardines en Las Meanas".

Todo repartido en un domingo

Trabaja a diario y recorre varias zonas. El día que vendió ese 'Sueldazo' que le ha catapultado a ser uno de los mejores vendedores de España no se le olvidará: "Fue un domingo que estaba en la panadería de El Quirinal y los vendí allí sueltos. La suerte vino así. Era un domingo y fui a tomar algo al bar de enfrente. Y el del bar me compró uno suelto. Y otro señor me compró el que tocó. Luego seguí vendiendo en la panadería y ahí los di. Fueron sueltos, que no fue todo a una persona y eso da más alegría".

16 años vendiendo cupones

Juanjo es seguidor del Real Madrid hasta tal punto que su canción favorita es el himno del club. Es un apasionado de las películas de Harry Potter y vive con dos gatos persas, ‘Yako’ y ‘Sander’.