Intenta comprar algo para comer en la estación de buses de Oviedo y el precio le deja loca: "Es el mercado, amigo"

Las máquinas expendedoras de alimentos en estaciones y aeropuertos son, para muchos, la última esperanza cuando el hambre aprieta y la hora no acompaña. Sin embargo, lo que le sucedió a Oriana en la estación de autobuses de Oviedo se ha convertido en un fenómeno viral en TikTok, y no precisamente por la calidad de los productos, sino por el precio de uno de ellos. El vídeo, grabado a las cuatro de la mañana, ha dejado a miles de usuarios sorprendidos y, por qué no, algo preocupados sobre el funcionamiento de estos dispositivos automáticos.

Oriana, mientras intentaba comprar un fuet para saciar su hambre, no daba crédito al ver lo que aparecía en la pantalla de la máquina expendedora. Al marcar el número de referencia del producto, la pantalla reflejó un precio de 250,02 euros.

Un precio completamente desorbitado, que, claramente, no tenía nada que ver con la realidad. A primera vista, parecía un error de programación de la máquina, pero no por ello dejó de causar asombro entre los usuarios.

TikTok: @orianavilorialop El precio que marcaba

La máquina expendedora, situada en la estación de autobuses de Oviedo, no parece estar en su mejor momento. El fallo, que hizo que el fuet se tasara en más de 250 euros, es claro. Sin embargo, este tipo de situaciones son más comunes de lo que podríamos pensar. Ya sea por fallos técnicos o por errores de configuración, no es raro que los precios que aparecen en estos dispositivos no coincidan con la realidad. De todos modos, lo que parece un simple error de programación se ha convertido en una anécdota viral que ha dado pie a cientos de comentarios divertidos y sarcásticos.

El precio le deja loca

En el vídeo, Oriana reacciona entre incrédula y divertida, mientras sus seguidores se encargan de hacer las mejores bromas al respecto. Un usuario comenta: "Si al final voy a tener bien el ejercicio de economía y todo", sugiriendo que, por ese precio, comprar un fuet sería un lujo comparable a una inversión financiera.

Otro, aún más ingenioso, apunta: "La multa por romper la máquina fijo que cuesta menos", ironizando sobre lo que podría costar arreglar el error. Mientras tanto, un tercer comentario destaca que “El mercado se regula solo”, haciendo referencia al supuesto principio económico de que los precios deberían equilibrarse por sí mismos.

En el hilo de comentarios, algunos usuarios también han apuntado posibles explicaciones para el precio astronómico del fuet, señalando que el problema podría estar relacionado con la hora a la que Oriana intentaba realizar la compra. "Es por la hora… si vas de mañana cuesta menos", bromea un usuario, sugiriendo que, a esas horas de la madrugada, las máquinas expendedoras pueden estar "influenciadas" por la falta de demanda o el mal funcionamiento debido a la escasez de clientes.

TikTok: @orianavilorialop La joven marcando el número de referencia del producto

Además, otro usuario ha compartido su experiencia en una máquina expendedora de Bilbao, donde un producto similar, un "bifrutas", le mostró un precio de 84 euros, lo que demuestra que estos errores de programación no son exclusivos de Oviedo. Los fallos en las máquinas de expendedoras, aunque poco comunes, parecen tener una tendencia a dar precios tan desmesurados como inesperados.