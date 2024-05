Castrillón sigue luchando contra el cierre de La Peñona: "No está justificado ningún colapso"

Castrillón sigue luchando para mantener el mirador de La Peñona. El Ayuntamiento ha presentado esta semana un informe geológico que detecta errores en el análisis sobre el que Costas sustenta la decisión de cerrar el mirador. Este informe considera que según Costas el promontorio ya se habría derrumbado, por lo que el estudio quedaría invalidado. Con este documento presentado por el Ayuntamiento, Castrillón realiza un requerimiento a Costas que tiene ahora un mes para responder, abriéndose luego la posibilidad para ir a un contencioso-administrativo. Un informe que ha realizado el geólogo Salvador Rodríguez Rico, impulsado por la Plataforma en defensa del mirador. Salvador Rodríguez es rotundo en COPE Asturias: "No está justificado ningún colapso".

Para llegar al origen hay que irse al mes de diciembre de 2022. En esas fechas llega el cierre del mirador por parte de Costas. Año y medio ha pasado, y todo continúa igual. Cerrado y envuelto en una maraña de cruces de argumentos entre la demarcación estatal y el gobierno municipal. Los vecinos se resisten a asumir la decisión y están dando batalla. Han constituido una plataforma y han recogido cientos de firmas. En junio de 2023 Costas lanzó el proyecto de demolición y hace un par de meses la resolución definitiva. Para Salvador Rodríguez, no se sustancia: "El primer informe advertía del riesgo de deslizamiento. Eran conjeturas y condicionales, pero tenía coherencia. El último no hay por dónde cogerlo".





Y es que para el geólogo Salvador Rodríguez, este documento no recoge de manera exacta los problemas hacia los que apunta: "Dice que a la vista de las inspecciones y valoraciones que han hecho se puede confirmar que está en estado precario y que puede colapsar en cualquier momento. Ni en el primer informe ni en este se ha demostrado que esté en estado precario y que pueda colapsar. También dice es que no se considera técnicamente posible intentar conservarlo. El análisis de estabilidad que han hecho es muy incorrecto, tiene errores conceptuales. Ese análisis queda invalidado. Y si queda invalidado, lo que hagas a mayores también está invalidado".

¿Riesgo de "colapso"?

Y es que habla de "colapso" y de "desprender". Pero no concreta: "No han dicho dónde se puede producir un colapso. Hablan de que hay cuñas rocosas que se pueden desprender, pero no han analizado la estabilidad de esas cuñas. Si hay un riesgo muy importante de las cuñas, ¿por qué no lo han analizado? Y si no lo han analizado, no han justificado cuál es la condición real de seguridad. No han dicho dónde, por qué ni cómo. No está justificado ningún colapso".

Conclusiones finales

Las conclusiones técnicas del informe desmontan los aspectos concretos del informe y arrojan una conclusión final: "A juicio del autor de la presente nota técnica se vuelve a la casilla de salida, dónde se desconoce cuál es el estado real de la estabilidad del mirador de La Peñona y cuáles serían las medidas reales a adoptar para garantizar la seguridad de esta infraestructura de acuerdo con los factores de seguridad habitualmente considerados".