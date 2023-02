Wonder Clinic, la tecnología más potente para aumentar músculo

Los tratamientos de desarrollo de la musculatura y disolución de la grasa se han vuelto muy populares en los dos últimos años como un enfoque no quirúrgico para esculpir y tonificar el cuerpo. Hasta ahora, estos tratamientos han funcionado principalmente sobre la piel y los tejidos grasos, pero no han afectado ni aumentado la masa muscular. Ahora, la marca líder de dispositivos médico-estéticos WONDER CLINIC ha lanzado el primer tratamiento clínicamente probado del mundo que combina la reducción de grasa con la capacidad de aumentar la masa muscular y la definición de áreas rebeldes como el abdomen, los glúteos, piernas y brazos. Wonder Clinic es el único centro oficial en Asturias especializado en tonificación muscular radical.

Alexandra Corral, gerente de Wonder Clinic en Oviedo, nos cuenta en Mediodía COPE Oviedo los beneficios de esta innovadora técnica

“Se puede tener un cuerpo tonificado con ocho sesiones de tratamiento. Una sola sesión equivale a más de cuatro horas de entrenamiento en un gimnasio”

Además, los beneficios no son únicamente físicos, la salud mental mejora considerablemente.

Utilizamos exclusivamente las máquinas WONDER más avanzadas para desarrollar la musculatura y quemar el exceso de grasa en muy pocas sesiones.





Tonificación de brazos.

Reforzamiento de las piernas

Abdomen plano.

Mejora de la piel.

Aumento inmediato de la fuerza y la resistencia.