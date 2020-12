Villaviciosa llevará la cena de Nochebuena a los mayores que la pasen solos

Se acerca la Navidad y una de las preocupaciones que afrontan los asturianos este año es el número de personas que se sentarán en la mesa. Cuentas para no incumplir las restricciones impuestas por el Gobierno de España. Sin embargo, hay muchas personas que no tienen ese "problema". Gente mayor que vive sola y que, precisamente por prudencia y responsabilidad, no se reunirá con sus amigos y familiares este año. Por eso, en Villaviciosa, el Ayuntamiento y la Cruz Roja han unido fuerzas para estar con esos mayores.

¿Cómo? Van a repartir menús especiales de Nochebuena. Y la intención es repetir en Nochevieja. Así, un restaurante va a preparar los menús y voluntarios de la Cruz Roja los repartirán entre los ancianos que tienen que pasar las fiestas solos por el COVID-19. "Si están solos, igual toman un café con galletas y se van a dormir; de esta manera, queremos que sepan que nos acordamos de ellos", ha explicado en COPE la concejala de Servicios Sociales maliaya, Lorena Villar.

Los mayores de Villaviciosa que quieran beneficiarse de este servicio deben solicitarlo antes del 21 de diciembre llamando al Centro Municipal de Servicios Sociales, de 9 de la mañana a 2 de la tarde (985.89.21.90), o llamando a Cruz Roja Villaviciosa, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 a 7 de la tarde, de lunes a jueves (985.89.27.14). También se ha habilitado el correo info@aytovillaviciosa.org.

