En Oviedo, el campo municipal de Las Caldas acogerá el Torneo de Golf Gascona San Mateo

La concejala de Deportes, Concepción Méndez Suárez, ha presentado el Torneo de Golf Gascona San Mateo que se disputará en el campo municipal de golf de Las Caldas, del 21 al 24 de septiembre.

Han acompañado a la edil Jesús Canteli, director del Campo de golf de las Caldas y Pedro Caramés, en representación de los hosteleros de Gascona y uno de los patrocinadores de esta prueba.

“Es un honor para el Ayuntamiento retomar este torneo. Siempre decimos que queremos llenar Oviedo de gente, pero nunca a consta de cualquier cosa. Unido a estas fiestas nos gusta incluir una amplia oferta deportiva y en este caso, con un deporte que puede practicar cualquiera”, ha subrayado la responsable municipal de Deportes.

Caramés ha agradecido “la amabilidad del Ayuntamiento por patrocinar de nuevo un evento como éste” y ha destacado que “esta es la primera vez que Gascona hace un evento fuera de la propia calle Gascona. Jesús Canteli, que siempre colabora con nosotros, nos propuso esta actividad que tiene una gran repercusión y coincide con unas fechas tan queridas como San Mateo. Estamos encantados de colaborar”.

Jesús Canteli ha detallado que “la idea surge cuando me nombran director del campo, allá por marzo, y me marco como objetivo tener un calendario de competiciones atractivo. Este torneo se hizo hace años en San Mateo y se me ocurrió la idea de plantearlo a los hosteleros de Gascona y aceptaron. También se lo propusimos a la concejala y nos apoyaron desde el inicio, con lo cual solo nos queda dar las gracias”.

Además, ha invitado a “todos los deportistas a participar”. Respecto al torneo, en el que un 35% de los participantes son mujeres, Canteli ha especificado que “hay un abanico amplio de días, se jugará en la modalidad por parejas y four ball, y habrá premios para las nueve primeras parejas clasificadas y un sorteo de regalos”.