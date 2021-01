Indignación en Avilés con la decisión del Principado de adelantar el cierre de hostelería y comercio

La decisión del Gobierno del Principado de cerrar hostelería y comercio a partir de las 20:00 horas desde este jueves levanta duras criticas por parte de la Unión de Comerciantes de Avilés y Comarca. Su gerente , José Antonio Álvarez, nos contaba en MEDIODÍA cope que esto será la puntilla a un sector que está generando empleo y al que no se puede dejar morir porque al final muchos trabajadores tendrán que ir al paro. Se pregunta Álvarez el por qué del cierre a las 20:00 y no a las 19:00 o las 21:00 horas. Por qué no se pueden admitir clientes después de las 7:30 horas pero si servir pedidos hasta las 22:00. Considera que tal parece que el Principado está poniendo en marcha un sistema de prueba-error a ver cuando acierta. Señala que quizás haya que pedirle al Gobierno que sea valiente, deje de poner paños calientes y tome medidas más contundentes como confinar a toda la población durante 15 días. Añade que quienes contagian no son los sectores económicos si no las personas irresponsables.

Álvarez insiste en que lo que hace falta ahora son las ayudas económicas prometidas que no acaban de llegar, dejar que el sector trabaje y no hacer pagar a justos por pecadores.

Aquí puedes escuchar la entrevista.

